Edoardo Pesce è Alberto Sordi nel film tv Rai: i parenti dell’attore defunto bocciano la pellicola

Ai parenti di Alberto Sordi non è piaciuto il film Rai con protagonista Edoardo Pesce. La pellicola è stata realizzata in occasione del centenario della nascita del grande attore, avvenuta a Roma nel 1920. La famiglia dell’artista defunto non è stata però interpellata dal regista Luca Manfredi, figlio di Nino, e questo ha creato più di qualche malumore. A parlare per tutta la famiglia Sordi è stato nei giorni scorsi Igor Righetti, speaker di Radio 1 e cugino di Alberto. A detta dei parenti ci sarebbero diverse imprecisioni e incongruenze nella trama del lungometraggio ma è stata bocciata pure l’interpretazione di Edoardo Pesce, al suo primo ruolo da protagonista nonostante la lunga carriera alle spalle.

Cosa ha detto la famiglia di Alberto Sordi sull’interpretazione di Edoardo Pesce

“Io che l’ho conosciuto, Sordi non l’ho rivisto: per tutto il film viene ritratto come un cane bastonato”, ha dichiarato Igor Righetti al Corriere della Sera. “Pesce ha fatto un’imitazione mal riuscita, rappresentando Alberto in maniera eccessivamente caricaturale”, ha aggiunto. Alla famiglia Sordi non è poi piaciuto il modo in cui è stata ritratta la madre dell’attore scomparso nel 2003. “Appare triste e ossessiva, viene presentata come la donna che impedì a Sordi di avere una vita sentimentale ma non è così, non gli ha mai impedito nulla. Sordi lo ripeteva sempre: “se mi fossi sposato sarei stato un pessimo marito e un pessimo attore”. Lui era sposato con la sua professione, con il suo lavoro, il suo primo e unico grande amore”, ha precisato il portavoce.

Le dichiarazioni di Edoardo Pesce sul lavoro in Permette? Alberto Sordi

Edoardo Pesce non ha ancora replicato alle critiche della famiglia di Alberto Sordi ma in un’intervista per Intimità ha ammesso di aver fatto il possibile per omaggiare l’icona del cinema italiano. “Ho nutrito remore e insicurezze per un po’ e proprio per questo alla fine ho ritenuto opportuno vivere questa responsabilità con un pizzico di sano e fondamentale distacco. Quindi non ho trascorso giorni e notti a documentarmi su di lui e a visionare tutto quello che ha fatto, mi sono fatto bastare le informazioni che possedevo e i suoi tanti film che avevo comunque visto. E poi mi sono buttato di pancia, cercando di avvicinarmi il più possibile all’immagine che avevo del suo animo. Ho portato sul set la mia idea di Alberto Sordi, fatta anche di quella fragilità e malinconica fanciullesca che ho sempre colto in lui”, ha spiegato.

Permette? Alberto Sordi: chi è l’attore protagonista Edoardo Pesce

Edoardo Pesce è un attore romano, classe 1979. È diventato popolare più di dieci anni fa grazie a Romanzo Criminale – La serie, dove indossava i panni di Ruggero Buffoni. Successivamente ha preso parte a numerosi film e fiction. Tra le tante I Cesaroni, nella quale ha ricoperto il ruolo di Annibale Cesaroni, fratello gay di Giulio. Nel 2019 Pesce ha vinto il David di Donatello come migliore attore non protagonista grazie a Dogman di Matteo Garrone. Edoardo non è sposato e non ha figli ma dal 2018 ha una compagna che non fa parte del mondo dello spettacolo.