Permette? Alberto Sordi così la Rai omaggia uno dei nostri simboli: di cosa parla il film tv

Nel centenario della sua nascita, la Rai ha deciso di omaggiare Alberto Sordi. Lo scorso febbraio è stato proiettato al cinema, per tre giorni, il film dal titolo Permette? Alberto Sordi in cui la figura dell’immenso attore romano veniva raccontata tramite i momenti più significativi. La messa in onda su Rai Uno è prevista per il 21 aprile 2020 giorno del Natale di Roma. Il film, in particolare, si concentra sulle vicende della sua vita. Sicuramente verranno messi in scena tre momenti fondamentali della vita di Sordi: la sua cacciata dall’Accademia, la vita familiare e il suo lavoro di doppiatore di Ollio che l’ha reso voce indimenticabile per molte generazioni. In mezzo tanto lavoro, tante passioni e tanta romanità per un personaggio mai banale che ha ridisegnato gli stessi confini dell’esser romano. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’Albertone nostro.

Permette? Alberto Sordi: chi è l’attore che lo interpreta

Certo, trovare un attore in grado di restituire la figura di Alberto Sordi non è stato facile ma sembra ci si sia riusciti. La scelta per intepretare Alberto Sordi è ricaduta su Edoardo Pesce, attore romano (membro della band Orchestraccia) in rapida ascesa. Dagli esordi nella serie Sky Romanzo Criminale fino alla consacrazione al cinema con Castellitto. Al suo fianco in questa incredibile avventura ci saranno Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi, Pia Lanciotti che interpreta Andreina Pagnani. Alberto Paradossi sarà invece Federico Fellini, mentre a Francesco Foti (già collega di Pesce ne Il Cacciatore su Rai Due) il compiti di restituire Vittorio de Sica.

Permette? Alberto Sordi: dove è stato girato e quando va in onda

Le location scelte per Permette? Alberto Sordi sono state Roma e Tivoli. Le riprese si sono svolte nel corso dell’estate del 2019 e hanno coinvolto anche la cittadinanza locale. Per la messa in onda la Rai ha dato una data: il film tv andrà in onda su Rai Uno il prossimo 21 aprile 2020, giorno del Natale di Roma. Scelta azzeccatissima: un simbolo di Roma nel giorno del suo compleanno.