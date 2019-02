Serena Rossi, Io sono Mia: amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero

“Io sono Mia”, parla Serena Rossi: le amare parole su Ivano Fossati e Renato Zero che non hanno voluto prendere parte al racconto su Mia Martini

7 milioni e 727 mila spettatori che tradotti in share significa 31% . Sono questi i numeri monster del film Io sono Mia, andato in onda su Rai 1 e dedicato a Mia Martini, interpretata da Serena Rossi. Ed è proprio l’attrice che a due giorni dal successo televisivo ha parlato di diversi temi toccati sulla compianta sorella di Loredana Bertè. Lo ha fatto nell’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Con il quotidiano di Via Solferino, la Rossi ha inoltre risposto a una domanda che in molti continuano a porsi: perché Renato Zero (grande amico di Mia) e Ivano Fossati (suo ex compagno) non hanno concesso la liberatoria per essere citati nell’ambito del film?

Ivano Fossati e Renato Zero, il commento di Serena Rossi: “Ci sono rimasta molto male”

Nel film la realtà ha dovuto subire un cambio di rotta. Al posto della relazione con Ivano Fossati, Mia ha una storia con un fotografo. La variante è stata dettata dal fatto che il cantautore non ha voluto essere incluso nel progetto. “Ci sono rimasta sicuramente molto male per lei” confessa Serena. “Poi però mi sono data una spiegazione romantica: voglio credere sia stato tutto un atto d’amore di Mimì, che abbia scelto lei che facesse parte del suo film solo chi le voleva veramente bene”. L’attrice spiega poi di non aver parlato direttamente con Fossati e nemmeno con Renato Zero, altra figura molto vicina a Mia che non ha voluto far parte del racconto: “Non ho parlato né con lui e nemmeno con Renato Zero, che pure non ha voluto far parte del racconto. Sarebbe stato bello se le cose fossero andate diversamente, ma fa niente, sono andata avanti e ora mi godo quello che sta accadendo”.

Io sono mia, ascolti record. Serena Rossi: “Avevo scommesso sulla metà dei numeri. Loredana Bertè felicissima”

Serena Rossi confida inoltre che per lei il successo televisivo del film è stato del tutto inaspettato. “Avevo scommesso sulla metà dei numeri. C’erano in onda anche le partite”. E invece sono giunti una valanga di ascolti che hanno dato gioia anche di Loredana Bertè: “Ci siamo scritte. Era felicissima per gli ascolti e mi ha detto che ormai sono parte della sua famiglia”.