Io canto generation 2° puntata: eliminati. Tutti in lacrime

Nella prima serata del 29 novembre 2023 è andata in onda la seconda puntata di Io Canto Generation e ci sono state altre due eliminazioni. Tante lacrime a fine serata per i giovani cantanti. Gerry Scotti ha condotto una gara pacifica, serena e tranquilla. Protagonisti sono i bambini e, dunque, si cerca di essere il più comprensivi e buoni possibile. C’è da dire che questi giovanissimi concorrenti sono davvero molto bravi. Nel corso di questa seconda puntata, le esibizioni le manche sono state caratterizzate dai duetti. Infatti Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Iva Zanicchi, Cristina Scuccia e Fausto Leali hanno cantato con i loro allievi per tutta la serata.

Ma per evitare le polemiche nate nella prima puntata, alimentate da Mietta in studio, ecco che è cambiato il regolamento. Sebbene i voti siano sempre alti, tra gli 8 e i 9 (e solo un 7), i 10 sono stati rari. I giudici Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano Carrisi e Orietta Berti hanno potuto dare solo un 10. Nella prima serata anche i telespettatori si erano lamentati per i troppi 10 assegnati ai bambini, che devono pur vivere un po’ la competizione e la gara, nonostante venga sempre sottolineato che è solo un gioco.

Questo perché alla fine di ogni puntata di Io Canto Generation sono sati eliminati due giovani concorrenti. Dopo la quarta manche, definita Gara Sprint, ecco che si è formata la classifica finale e definitiva di questa seconda serata.

Intanto, il piccolo Elia ha sorpreso tutti dedicando la canzone a Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker, che si è commossa.

Nella prima puntata aveva perso il team Mietta, la quale ha dovuto salutare Angelica Zina Cottone e Marta Di Domenico. Stasera, invece, a perdere è stata la squadra di Iva Zanicchi. Un risultato non difficile da immaginare nel corso della serata, in quanto questo team si è spesso posizionato nell’ultima posizione.

Si è arrivati a questa conclusione quando Scotti ha mostrato la classifica della quarta manche definitiva con i voti della giuria e di 100 spettatori presenti in studio:

Squadra Caretta con 217 punti Squadra Scuccia con 214 punti Squadra Mietta con 205 punti Squadra Tatangelo con 203 punti Squadra Leali con 198 punti Squadra Zanicchi con 168 punti

La giuria ha dovuto scegliere chi salvare tra i quattro cantanti della squadra, aiutati dalla conduttrice radiofonica di radio R101 Chiara Tortorella: Pietro Agnello. L’altro concorrente salvo è stato scelto, invece, dai 100 spettatori presenti in studio che hanno votato nel corso della puntata: Nicole Corrente. Gli eliminati sono Giulia Murray e Lorenzo Zambolin. Quest’ultimo non ha trattenuto le lacrime e ha ricevuto un caloroso abbraccio da parte di Michelle Hunziker.

Anche i suoi compagni d’avventura hanno pianto con lui, dispiaciuti per questa eliminazione. Impossibile non notare le lacrime degli altri piccoli concorrenti, che spezzano il cuore dei telespettatori.