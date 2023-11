Io canto generation: Hunziker si commuove, c’entra Ramazzotti

Il piccolo Elia a Io canto generation continua a regalare emozioni in queste prime puntate, tanto che riesce a commuovere Michelle Hunziker. Quest’ultima appare davvero emozionata di fronte al gesto del bambino. Ciò accade nel corso della quarta e ultima manche, definita da Gerry Scotti la Gara Sprint. Il bambino viene scelto per rappresentare la squadra di Mietta e si esibisce con Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Il piccolo cantante sorprende tutti dedicando la canzone a Michelle Hunziker, guardandola con dolcezza. Questo commuove la giudice, che appare felice di questo speciale gesto di Elia.

Impossibile non notare gli occhi lucidi di Michelle, che forma un cuore con le mani sorridendo, dedicandolo al piccolo cantante. Una scelta per nulla casuale quella di Elia. Infatti, Più bella cosa non c’è è il brano che Eros Ramazzotti ha scritto insieme a Claudio Guidetti e Adelio Cogliati dedicata proprio a Michelle. Quest’ultima appare anche nel videoclip del brano. All’epoca, nel 1996, Ramazzotti e Hunziker formavano una solida coppia.

Pochi mesi dopo è nata la loro Aurora, diventata mamma per la prima volta quest’anno. E mentre diventano nonni, Michelle ed Eros recuperano il loro rapporto. I due hanno dato conferma della serenità ritrovata e dell’ottimo rapporto che hanno instaurato nel tempo nel corso del programma Michelle Impossible. Qui l’ex coppia ha sorpreso tuti regalando un’esibizione che da tempo i fan sognavano di vedere.

Nel programma della Hunziker, Eros le ha nuovamente dedicato Più bella cosa, questa volta in amicizia. Infatti, è bene precisare che tra Ramazzotti e Michelle la storia si è conclusa anni fa e da entrambi è stata messa una pietra sopra. Elia a Io canto generation ha sicuramente ricordato il bellissimo rapporto che è in piedi tra i due neo nonni.

Un gran bel gesto quello del bambino, tra i più apprezzati attualmente all’interno del talent show di Gerry Scotti. Nel corso della prima puntata ha rischiato di uscire, in quanto la sua squadra era arrivata ultima in classifica. Alla fine, la giuria ha deciso di salvarlo e di permettergli di continuare questa esperienza.