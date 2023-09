Aurora Ramazzotti e il tatuaggio con il volto del figlio: il dettaglio

Aurora Ramazzotti ha condiviso la foto del tatuaggio dedicato al figlio Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ha completato questo omaggio al bambino, avuto con Goffredo Cerza, in questi giorni. Infatti, la stessa influencer ha fatto sapere che il tatuaggio sta ancora guarendo. Una parte dell’opera l’aveva già mostrata qualche mese fa, a giugno. In particolare, aveva condiviso la foto del nome del figlio, accompagnato da un cuore trafitto da una freccia, sull’avambraccio.

In queste ore, ha svelato l’intero tatuaggio, con il volto del piccolo Cesare. Un bellissimo omaggio al primo figlio, che resterà indelebile sul suo corpo. Aurora ha accontentato i fan, curiosi di scoprire il nuovo tatuaggio, attraverso la box delle domande su Instagram. C’è chi le ha chiesto, appunto, di mostrare i suoi nuovi tattoo. Ed ecco che, mentre si trovava sul treno in viaggio verso Roma, la neo mamma ha condiviso la foto che ritrae il tatuaggio con il volto di Cesare con gli occhiali da sole.

Questo è il dettaglio che non è passato inosservato ai fan. Ancora una volta, Aurora ha preferito tutelare il figlio, nascondendo i suoi occhi. Lei stessa ha spiegato, dopo la nascita del piccolo Cesare, che non avrebbe condiviso il suo volto sui social network, tutelando così la sua privacy.

Aurora Ramazzotti e il futuro in televisione

Durante il viaggio verso Roma, con destinazione finale Berlino, Aurora ha risposto alle altre domande dei suoi fan. L’influencer ha assicurato che suo figlio “è mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia”. Quando non può sentire il suo profumo o averlo tra le braccia, sente che le manca qualcosa. Nonostante ciò, è felice di sapere che durante la sua assenza di qualche giorno, è in buone mani. “Il suo papà e la sua nonna ci sono”, ha precisato la Ramazzotti, riferendosi a Goffredo Cerza e a Michelle Hunziker.

Nel frattempo, c’è chi si chiede se presto sarà possibile rivederla in televisione oppure no. Per ora Aurora non ha intenzione di tornare sul piccolo schermo. Non ci sono progetti televisivi in corso per lei, in quanto si è voluta prendere “una pausa da tutto”. Ha approfittato della fine della sua gravidanza e dell’inizio di una nuova fase della sua vita per pensare a ciò che vuole per il suo futuro.

“E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle. Me lo sento”

La giovane Ramazzotti conclude ringraziando il pubblico che la sostiene sempre.