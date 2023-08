Aurora Ramazzotti: “Perché non mostro mio figlio, ma vorrei farlo”

Una recente storia Instagram di Aurora Ramazzotti ha colto di sorpresa i fan. Il video in questione mostra un bambino sul seggiolone mentre gioca con della carta forno. In tanti hanno pensato che potesse trattarsi proprio del figlio di Aurora, il cui volto non è mai stato condiviso sui social. L’influencer, viste le tante persone che avevano iniziato a scriverle, ha preferito fare chiarezza a riguardo.

La storia, poi il chiarimento: non è il figlio di Aurora quello nel video

Aurora ha spiegato come il bambino in questione non fosse suo figlio: “Mi fate morire. Tutti mi state scrivendo ‘oddio, finalmente si vede Cesare. È uguale al nonno, al papà’. Non è Cesare, ragazzi! È un bambino di una signora che mi ha taggata, perché ieri ho consigliato di dare al bebè la carta da forno“. In effetti, nella storia sopra citata, si può notare una descrizione in cui si ringrazia Aurora, con tanto di tag al suo profilo Instagram. L’influencer, visto quanto accaduto, ha fatto dell’ironia sulla situazione: “Non è Cesare. Quindi siete false se scrivete che è uguale al papà“.

Poche ore dopo è arrivata una seconda storia Instagram in cui Aurora ha spiegato i motivi per cui ha deciso di tenere il suo bambino lontano dai social network. L’influencer ha scritto di come vorrebbe poter condividere, con i propri follower, alcuni momenti di vita insieme al figlio, per far vedere tutta la sua dolcezza e la sua simpatia. Quindi ha parlato del motivo che la spinge a tenere Cesare fuori dai social: “L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social“. Proprio in questo contesto, ha spiegato Aurora, vede tante cose che la spaventano. Con il suo bambino, quindi, non vuole correre alcun rischio e preferisce lasciare a lui la possibilità di scegliere.

Aurora Ramazzotti: la recente bufera social per una foto senza veli

Recentemente, Aurora Ramazzotti era finita al centro di una vera e propria bufera social per via di una sua foto senza veli, pubblicata sul suo profilo Instagram. Lo scatto in questione faceva parte dei tanti relativi alla sua vacanza in Sardegna, ma aveva fatto storcere il naso a numerosi utenti, che si erano scagliati nei commenti. Ci furono tanti, però, che difesero Aurora. La stessa influencer prese con ironia la situazione che si era creata sotto il suo post, non dando peso alle parole polemiche di alcuni utenti e scherzandoci su tramite video comici pubblicati sulle sue storie Instagram.