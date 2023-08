Aurora Ramazzotti come mamma l’ha fatta: foto incendiaria e caos

Aurora Ramazzotti è finita al centro di una bufera social per via di una foto in cui si è mostrata svestita. I commenti e la sua reazione.

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, in compagnia di famiglia e amici. Sui social, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tiene costantemente aggiornati i propri follower delle sue giornate, pubblicando foto e video. Un post Instagram, tuttavia, ha fatto storcere il naso (e non poco) a diversi utenti, che nei commenti si sono scagliati contro l’influencer. Ecco cosa è successo.

Lo scatto e la bufera social: l’utenza si divide

Venerdì 18 agosto, Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcuni scatti che riassumono le sue vacanze. Oltre a foto che la ritraggono insieme al compagno Goffredo Cerza o insieme ai suoi amici, l’influencer ha postato anche una foto svestita mentre fa la doccia, suscitando, nel giro di poco, reazioni contrastanti da parte dell’utenza.

Molti sono stati i commenti di disapprovazione nei confronti della scelta di Aurora: “La foto è insensata e poco educativa, sei un personaggio pubblico e, secondo me, hai il dovere di essere attenta a ciò che pubblichi” si legge sotto il post. “Fa ridere perché lei dice che non le piace mettersi in mostra” ha sottolineato un’altra utente. Per tanti che si sono scagliati contro Aurora, ce ne sono stati altrettanti che hanno preso le sue difese: “Ma tutti quelli indignati per un corpo fanno la doccia con la muta da sub?” è stato uno dei commenti a riguardo. “Per teste ignoranti come le vostre le donne oggi hanno timore a mostrarsi come si mostrano tanti uomini sui social e non” è parte di uno dei commenti più apprezzati sotto il post.

La reazione di Aurora Ramazzotti alle polemiche

Aurora Ramazzotti, ad ogni modo, non è rimasta in silenzio sulla questione. Sotto il post, l’influencer ha pubblicato una gif comica, oltre ad un commento: “Comunque sono sinceramente offesa che nessuno abbia commentato il mio disegno pazzesco” ha scritto in riferimento ad una delle foto pubblicate poco prima. Anche nelle stories non sono mancati riferimenti ironici alle polemiche generate dallo scatto in cui si è mostrata svestita.

Una di queste, ad esempio, mostra Aurora Ramazzotti (con un filtro comico di Instagram che le distorce i tratti del volto) mentre sta scegliendo le varie immagini che poi sarebbero andate a comporre il carosello pubblicato successivamente. Qui viene rirpesa la reazione dell’influencer quando si è trovata a decidere se inserire o meno quella foto che poi ha suscitato polemiche.

La storia successiva, anch’essa di carattere comico, mostra la “reazione” di Aurora ad un commento che le fa notare come tenda a perdersi “in un bicchiere di acqua“. Infine, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha ripubblicato una foto di Mahmood, anch’esso svestito mentre fa il bagno al mare: “Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più che un bicchier d’acqua” ha commentato. “E pensate che è intrattenimento gratuito” recita l’ultima storia che mostra uno screen di alcune reazioni sotto il tanto discusso post. Sembra quindi che Aurora abbia preso con ironia le tante polemiche generate dalla foto, scherzandoci su e non dando troppo peso alle parole di alcuni utenti.