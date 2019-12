Inico eliminati ad Amici da Stefano Farinetti che però non festeggia: l’avvertimento

Amici 19, Inico eliminati: il gruppo fuori dal talent show di Canale 5

Ad Amici 19 domani si piangerà. Sì, perché – come riporta Il Vicolo delle News – l’ultima eliminazione di questa settimana è avvenuta e ha avuto come protagonisti gli Inico. Eliminati da Stefano Farinetti, i due hanno dovuto abbandonare subito il talent show di Canale 5 che all’inizio ha ospitato una Emma Marrone in formissima per il suo nuovo tour. Ora la classe è arrivata a sedici concorrenti e il gioco si farà sempre più duro perché, passate le feste, prima e durante le quali non dovrebbero esserci più sorprese, inizierà presto la corsa verso il Serale che l’anno scorso ha visto andar via dei ragazzi davvero validi (primo in assoluto Miguel Chavez che quest’anno ha deciso di non ripresentarsi nonostante l’invito di Maria De Filippi).

Stefano Farinetti batte Inico ad Amici ma non può festeggiare: i prof insoddisfatti

La votazione a favore di Stefano è avvenuta all’unanimità da parte della commissione che però ha anche avvertito il vincitore durante la successiva sfida a squadre: Devil A infatti lo ha battuto e i professori gli hanno fatto notare che ha stonato parecchio durante la performance e che non è apparso per niente sicuro sul palco; possiamo dire con certezza insomma che il suo posto nella scuola non è al sicuro (anche perché non è certo la prima volta che i professori hanno da ridire su Farinetti).

Le ultime anticipazioni su Amici 19: importante torneo per i concorrenti

Vi ricordiamo che ad Amici 19 è iniziato un importante torneo che si concluderà con un premio assegnato al vincitore, e che al momento i ragazzi sono in sedici e non più in diciotto: questa settimana infatti è stato eliminato anche Alioscia Grossi, giudicato ancora troppo immaturo per il talent di Canale 5. Amici quest’anno è iniziato col piede giusto: le lezioni e le dinamiche tra i concorrenti sono interessanti, e lo share sta dando parecchie soddisfazioni. Restate con noi perché vi aggiorneremo tempestivamente su tutto!