Alioscia Grossi eliminato ad Amici 19: “La scuola è un po’ troppo per te”

Amici 19, Alioscia Grossi eliminato ufficialmente dalla scuola: il ballerino non supera l’esame di sbarramento

Alioscia Grossi è stato eliminato ad Amici 19, il suo esame di sbarramento, per portare il numero di concorrenti da 18 a 16, ha messo in evidenza delle difficoltà incontrate dal ballerino nella scuola. I professori hanno fatto esibire due volte Alioscia, la prima volta con una coreografia preparata con loro in sala prove; la seconda volta con un suo cavallo di battaglia, su cui ha lavorato prima di entrare ad Amici. La differenza tra le due performance per i professori era evidente, infatti hanno preso una decisione trovandosi tutti e tre d’accordo. Dopo la prima esibizione, gli insegnanti hanno si sono confrontati per più tempo rispetto ad altri concorrenti che hanno fatto l’esame prima di lui. Alioscia già da questo aveva intuito che qualcosa stesse andando in maniera diversa da chi è stato promosso prima. Quando poi è stato richiamato, si è esibito con un cavallo di battaglia, sulle note di Zombie.

Alioscia eliminato ad Amici, le parole di Timor: “La scuola è un po’ troppo per te”

Timor Steffens ha preso la parola e ha iniziato a spiegare ad Alioscia i motivi per cui hanno scelto di eliminarlo. Ecco cosa ha detto: “Quando sei entrato in questa scuola, la prima volta che ti abbiamo visto ballare hai fatto una coreografia come Zombie. Qualcosa di tuo, che hai avuto tempo per preparare”. Il maestro ha spiegato che nella scuola non c’è molto tempo per imparare e perfezionare le coreografie, come sottolineato anche dalla Celentano poco dopo. Timor comunque era molto dispiaciuto: “Sembrano che le cose successe nella scuola siano un po’ troppo per te. Mi dispiace. […] Insieme abbiamo deciso che forse è meglio che tu te ne vada”. Gli insegnanti hanno sottolineato che in Alioscia vedono del potenziale, che però deve imparare a tirare fuori e nei tempi necessari dalla scuola o in un eventuale lavoro.

Alioscia eliminato, i consigli dei professori ad Amici

Alessandra Celentano si è espressa così: “Alioscia in quattro settimane non hai portato a termine la coreografia in modo sufficiente. Non c’è proprio la possibilità, dobbiamo essere chiari con te. Con le tue coreografie ti senti sicuro perché le hai lavorate per mesi o un anno, qui è troppo per te. In un’ora o un giorno devi avere le coreografie pronte qui dentro”. Un pensiero condiviso da Veronica Peparini, che ha aggiunto: “Sei bloccato, è un insieme di tante piccole cose unite. Devi cercare si sbloccare qualcosa, di fare una crescita”. Inoltre hanno suggerito al ballerino di prendere questa esperienza come un’occasione per capire come sbloccarsi, ribadendo più volte che vedono del potenziale in lui. La stessa Celentano aveva premiato la sua voglia di impegnarsi.

Amici, Alioscia Grossi eliminato: “Hanno detto che non sono pronto, è giusto così”

Alioscia, eliminato ad Amici, ha risposto così: “Grazie a tutti e tre. Mi dispiace tanto, però rispetto quello che mi dice. Non smetto di ballare. Grazie mille per tutto, per quello che avete fatto fino a oggi”. La Celentano gli ha risposto così: “Questa non è una porta in faccia, ma uno sprono”. In sala relax, salutando i compagni di classe, il ballerino ha detto: “Hanno detto che non sono pronto, è giusto così. Hanno detto che quando sono entrato in base a quello che ho portato ero più forte. E questo lo so anche io”.