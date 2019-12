Alioscia Grossi, ad Amici scatta la protesta: la Celentano reagisce così

Amici, Alioscia Grossi protesta e minaccia di non presentarsi a lezione: ecco cosa è successo

Alioscia Grossi ad Amici 19 non è ancora riuscito a venire fuori come ballerino. Il ragazzo si sta impegnando di sicuro, ma forse non è abbastanza. Alioscia nel ballo può essere forse paragonato a Stefano nel canto, solo che il secondo sta facendo di tutto per potersi esibire. Il ballerino invece non alza la voce, anche perché è molto timido, davvero tanto, ma nel daytime di oggi abbiamo visto un altro lato del carattere di Alioscia. Lorella Boccia, che conduce la striscia quotidiana del talent show, ha infatti spiegato che la mattina successiva alla puntata di sabato scorso Alioscia ha minacciato di non presentarsi a lezione. Il ballerino ha pensato di protestare in questo modo perché da tre settimane sta lavorando sempre alle stesse coreografie, a differenza degli altri allievi.

Alioscia protesta per le coreografie, Alessandra Celentano chiede spiegazioni

Alioscia ha cambiato idea in un secondo momento e si è presentato alle lezioni, ma la sua protesta è forse servita a qualcosa. La reazione di Alessandra Celentano non si è fatta attendere, ma sorprenderà forse alcuni di voi! Durante la lezione di teoria, la Celentano, bacchettata in puntata da Maria sabato scorso, ha chiesto ad Alioscia se il motivo della sua minaccia fossero le coreografie. “Sono tre settimane che sto facendo sempre quelle”, ha risposto il ragazzo. A questo punto la maestra di danza classica ha spiegato che le coreografie nuove vengono assegnate quando quelle già fatte vengono presentate in puntata. Alioscia non si è ancora esibito e per questo non avrebbe avuto una nuova coreografia su cui lavorare.

Amici daytime, Alessandra Celentano premia Alioscia dopo la protesta

Nonostante questo, la Celentano non si è affatto arrabbiata, anzi ha deciso di dare un premio al ballerino. Queste le sue parole: “A me fa piacere quando un ragazzo ha voglia di ballare, quindi ho deciso di darti un mio assolo”. Ma siamo così sicuro che si tratti di un premio e non di un tentativo di far capire ad Alioscia Grossi di eventuali suoi limiti e difficoltà?