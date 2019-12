Maria De Filippi zittisce la Celentano: “Fattene una ragione”, è scontro ad Amici

Amici 19, Maria De Filippi e Alessandra Celentano: è ancora scontro in studio!

Scontro tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano ad Amici! Tutto è successo nella puntata in onda oggi, sabato 7 dicembre 2019, dopo la richiesta di Valentin Alexandru ed è da qui che dobbiamo partire. Il ballerino di latino-americano ha chiesto in settimana di avere Natalia Titova in giuria durante le sue sfide, ritenendo di non essere abbastanza tutelato sul suo stile. La produzione ha accettato la sua richiesta, appoggiata tra l’altro da tutti gli altri allievi di Amici 19, ma la Titova ha preferito declinare l’invito a sedere in giuria. La maestra ha spiegato che preferisce rimanere in sala a lavorare con Valentin e rinunciare al posto di giudice, ritenendo di poter cadere in un conflitto d’interessi dando il suo voto. Allo stesso tempo ha detto che un qualsiasi giudice competente in latino-americano avrebbe fatto bene al suo posto, fidandosi del talento e della capacità di Valentin.

Alessandra Celentano replica a Natalia Titova, il confronto ad Amici per Valentin

Ovviamente è intervenuta la Celentano in tutto questo, sentendosi forse colpita dalle parole della Titova. Natalia infatti ha parlato di giudici poco oggettivi e poco preparati nel latino-americano. Alessandra non la pensava allo stesso modo: “Qui non c’entra niente l’oggettività della giuria, ma è giusto che ci sia un tecnico di questo stile perché ha una tecnica ben precisa. Quindi io concordo pienamente su questo, ma non concordo sul discorso dell’oggettività. Credo sia sbagliato dirlo così. Non si tratta di oggettività, ma siamo qua perché siamo in grado di poter dire se ci piace un ballerino o un altro, indipendentemente dalla tecnica”. Dunque la Celentano ha condiviso la richiesta di Valentin (che ha baciato a sorpresa la sposatissima Francesca!), ma non la motivazione.

Maria De Filippi bacchetta la Celentano ad Amici: “C’è un problema, te lo dici da sola”

Poi la Celentano ha aggiunto: “Sulla tecnica sono d’accordo, ti sto dando ragione. Non sono d’accordo sul termine oggettività”. A questo punto Maria ha replicato con un “Ce ne faremo una ragione” e l’insegnante è scattata! “Se permetti, siccome il mio lavoro lo so fare e anche molto bene, ci tengo a precisare”, ha detto Alessandra Celentano. Maria però ha bacchettato la prof: “C’è un problema, che tu sappia fare il tuo lavoro molto bene lo devono dire quelli che stanno a casa. Le valutazione su cosa ciascuno di noi sa fare e come lo sa fare non siamo noi stessi a darle, troppo facile. Ti misuri col resto del mondo, a meno che tu vivi nella tua stanzetta”.

Amici, Maria zittisce Alessandra Celentano: “Te ne devi fare una ragione”

Naturalmente Alessandra non è rimasta in silenzio: “No no, se sai fare il tuo lavoro lo sai, mi dispiace. Tu puntualizzi sempre questa cosa, se tu dici ce ne faremo una ragione io ti rispondo che il mio lavoro lo so fare quindi sono oggettiva”. Maria ha ribattuto: “Che tu sia oggettiva te lo dici da sola, ma se gli altri non lo pensano te ne devi fare una ragione”. Gli applausi del pubblico per la conduttrice si sono susseguiti e lo scontro si è concluso con Maria che ha detto che il pubblico se ne farà una ragione di ciò che pensa la Celentano e lo stesso farà la Celentano su ciò che pensa il pubblico di lei.