Ines Trocchia, la convivenza col fidanzato: “Io e Stefano sul viale dell’amore”

Ines Trocchia parla della relazione con il fidanzato Stefano e la convivenza

Bellissima, sensuale e tutta curve, Ines Trocchia è sicuramente una delle modelle più ammirate del momento. Cover Girl per magazine del calibro di Playboy, Maxim, GQ, Esquire e ForMen, è diventata uno dei volti noti e più amati dei programmi sportivi, soprattutto dopo l’esperienza a Sportitalia. Con sempre più seguaci su Instagram (attualmente vanta una platea di circa 461mila follower), la bellezza napoletana ha partecipato anche all’ultima stagione di Pomeriggio 5 come ospite. Al settimanale Vero ha raccontato un po’ del suo rapporto con Barbara d’Urso. Ines, però, ha parlato soprattutto della storia d’amore e della convivenza con il fidanzato Stefano, che continua a gonfie vele anche se come tutte le coppie normali anche loro hanno alti e bassi.

Felicemente in coppia, Ines Trocchia continua il “percorso sul viale dell’amore” con il suo Stefano

La coppia di modelli vive insieme ormai da tempo. “Conviviamo da circa un anno e nonostante gli altri e bassi che ogni storia comporta, noi proseguiamo serenamente il nostro percorso sul ‘viale dell’amore'” – racconta Ines Trocchia al settimanale Vero sul proseguimento della sua love story – “È bello tornare a casa e trovare qualcuno che ti aspetta per condividere gioie e dolori della tua vita privata e professionale”. Ma come ha conquistato Stefano la corteggiatissima Ines? “La cosa che mi piace di lui è che cerca sempre di spronarmi e valorizzarmi, dandomi quella giusta carica emotiva che mi permette di difficoltà con determinazione”.

Ines Trocchia e il rapporto con Barbara d’Urso

La Torchia è stata anche ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove è apparsa anche un tantino troppo scollata. Nonostante questa esperienza televisiva, però, non si sente un’opinionista, spiegando di essere una persona che non cerca lo scontro, ma più che altro il confronto e un rapporto intelligente con i suoi interlocutori. E sulla conduttrice, orgogliosa dei suoi tanti show di successo, dichiara: “Quando Barbara d’Urso chiamo io rispondo sempre. E poi devo dire che nel salotto più famoso d’Italia mi trovo perfettamente a mio agio”.