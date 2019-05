Ines Trocchia troppo scollata a Pomeriggio 5: la d’Urso corre ai ripari

By

Ines Trocchia a Pomeriggio 5: Barbara d’Urso evita il peggio

Piccante incidente evitato a Pomeriggio 5. La sensuale Ines Trocchia, modella e soubrette, si è presentata nel salotto di Barbara d’Urso con una mise eccessiva. Un’abbondante scollatura che ha rischiato seriamente di farla restare senza veli. Mentre Ines stava esprimendo la sua opinione sul femminismo, ovvero l’argomento della puntata del contenitore Mediaset, il suo vestito azzurro si è aperto eccessivamente. Così tanto da rischiare di mostrare più del dovuto. A salvare la situazione ci ha pensato la padrona di casa, che ha prontamente avvisato la sua ospite di quanto stava succedendo proprio in fascia protetta. “Vorrei solo dirti che ti sta uscendo fuori il cap…. sinistro”, ha detto gentilmente Barbarella. La Trocchia si è subito sistemata chiedendo scusa per quanto accaduto.

Pomeriggio 5: il pensiero di Ines Trocchia sul femminismo

“Da donna mi ritengo una grande femminista. Per me femminismo è quello che si è. È essere se stessi senza essere giudicati dalle donne, perché magari si indossa una minigonna, o dagli uomini, che pretendono di giudicarci”, ha dichiarato Ines Trocchia a Pomeriggio 5 a proposito del femminismo. “Sono d’accordo con te ma voglio solo segnalarti che ti sta uscendo fuori il cap….. sinistro”, ha replicato Barbara d’Urso, che nella stessa puntata del suo programma tv ha invitato pure la pin up brasiliana Fabiana Britto.

Pomeriggio 5: chi è la modella Ines Trocchia

Classe 1994, Ines Trocchia è un’affermata modella napoletana. Ha posato per diverse cover importanti, tra cui l’edizione messicana di Maxim. Non solo moda: negli ultimi anni Ines ha intensificato le frequentazioni televisive. Spesso ospite di Barbara d’Urso e Tiki Taka, è stata conduttrice di programmi sportivi per Sportitalia e Rai Sport.