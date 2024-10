Incubo GF, Lorenzo e Jessica verso l’addio ma qualcosa non torna

Non sono nemmeno passate ventiquattro ore dalla conclusione dell’ottava puntata del Grande Fratello e all’incirca un mese dall’inizio dell’avventura dei gieffini, ma per qualcuno di loro sembra già essere arrivato il momento di preparare armi e bagagli e fare ritorno nelle proprie amate mura domestiche. Nello specifico, si sta parlando di Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi che, in seguito alla puntata di ieri sera, lunedì 14 ottobre, hanno iniziato a mostrare insofferenza nei confronti dei loro coinquilini e, in generale, della situazione creatasi nella Casa più spiata d’Italia. Di conseguenza, entrambi i gieffini hanno palesato la volontà di volersene tornare a casa.

C’è però chi pensa anche che si possa trattare di una pura e semplice strategia per rimanere in gioco e risollevare le sorti del programma che, ultimamente, ha registrato un calo di ascolti. Stando al parere social dei telespettatori infatti, non sarebbe un caso che a mostrare questa grande insofferenza siano stati proprio due dei personaggi di punta di questa edizione del reality show. Per questo motivo, viene da chiedersi: nel caso in cui se ne andassero loro, che cosa ne sarebbe del Grande Fratello?

Le parole di Jessica e Lorenzo

Prima di capire perché potrebbe trattarsi di una strategia, è necessario ricapitolare quanto successo e quali sono state le esatte parole pronunciate dai due gieffini in questione.

Il primo a lamentarsi e affermare di voler tornare a casa è stato proprio Lorenzo Spolverato. Il 27enne, durante una conversazione con Jessica Morlacchi, ha infatti rivelato: “Io me ne voglio andare, voglio fare altre esperienze. Sono arrivato a non sopportare la metà dei concorrenti. Penso che possa andare solamente in peggio“. A quel punto anche la sua interlocutrice, dopo aver ascoltato attentamente lo sfogo di Spolverato, ha aggiunto: “Anch’io voglio andare via, non ce la faccio più“, dimostrando quindi di essere giunta anche lei a un vero e proprio punto di non ritorno.

Ma come mai una volontà di questo tipo è stata palesata solo dopo la puntata di ieri sera? Anche in questo caso, vengono in aiuto i social: in molti pensano che le parole di Spolverato siano state dettate principalmente da quanto accaduto proprio nel corso della serata di ieri. Sono state infatti molte le critiche ricevute dal gieffino nel corso della diretta, ma una grande fetta dei fans della trasmissione ritiene che la drastica decisione possa dipendere in primis dai litigi avvenuti nel corso della notte con Iago Garcia e Luca Calvani.

È però anche vero che, chi decide di entrare al GF sa perfettamente che nel corso della sua esperienza si verranno a creare dinamiche di questo tipo, e un crollo così netto dopo appena poche settimane di reality non è apparso molto credibile agli occhi dei fans.

Perché si potrebbe trattare di una strategia?

Veniamo quindi ai motivi per il quali potrebbe essere tutta una strategia studiata a tavolino per risollevare le proprie sorti e quelle del reality. D’altronde, i gieffini sanno bene come stanno le cose e sono anche a conoscenza del calo degli ascolti registrati ultimamente. Insomma, è indubbio che serva qualcosa per poter catturare nuovamente l’attenzione del pubblico, al di la delle solite dinamiche amorose.

Ecco quindi che, dinnanzi alle dichiarazioni della Morlacchi e di Spolverato, i telespettatori hanno subito pensato che l’atteggiamento dei due abbia proprio il fine di tenere con il fiato sospeso i fans del programma che quindi, curiosi di sapere come andrà a finire e se quindi Lorenzo e Jessica abbandoneranno davvero la Casa, non si perderanno certo la prossima puntata del reality.

Molti altri invece parlando di vittimismo, atto ad attirare verso di sé l’attenzione e la benevolenza del pubblico in vista della prossima nomination ed eliminazione. Infatti, come detto all’inizio del presente articolo, se decidessero di uscire proprio Lorenzo e Jessica, il Grande Fratello perderebbe due dei sui protagonisti di punta e subirebbe un colpo fortissimo. Non pare essere quindi un’opzione realmente percorribile.

“Lui ha già iniziato a fare la vittima. Peccato che Lorenzo e Jessica non lasceranno mai il programma di loro spontanea volontà” e “Lorenzo e Jessica non sanno relazionarsi e quindi fanno le vittime”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti di X che parlano appunto di vittimismo da parte dei due gieffini.

Per sapere quale sia la verità non resta che attendere la prossima puntata del reality show e vedere cosa decideranno di fare i due ma, soprattutto, se paleseranno il loro malessere anche durante la diretta alla presenza di Alfonso Signorini.