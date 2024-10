GF 8° puntata: eliminato, nominati, Luzzi vs Shaila, salta la diretta

Alfonso Signorini ha dato inizio all’ottava puntata del Grande Fratello annunciando di voler far uscire fuori qualche verità. Prima, però, i concorrenti hanno deliziato il pubblico di Canale 5 con un ballo, la cui coreografia è stata ideata e studiata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Dopo di che, la puntata entra nel vivo con Yulia Bruschi, la quale è sempre più vicina a Luca Giglioli e distante dalla persona che aveva conosciuto fuori qualche mese fa.

In questa circostanza, Signorini ha demolito la gieffina. Subito dopo, il padrone di casa ha affrontato l’argomento riguardante Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, sempre più lontani. Beatrice Luzzi ha deluso il pubblico schierandosi dalla parte del gieffino e identificandolo come persona “coerente”. Visto quanto accaduto proprio con Helena, Lorenzo non sembra aver dimostrato molta coerenza.

Per le Non è le Rai è, invece, arrivata una sorpresa. Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi hanno parlato di come si sono dovute reinventare dopo il successo ottenuto con il programma Rai e poi svanito. Per Ilaria è anche arrivata una sorpresa: Signorini ha fatto entrare nella Casa la signora Ausilia. Quest’ultima è l’anziana signora che la Galassi ha seguito quando lavorava come badante, negli scorsi anni.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi smonta di nuovo Shaila, poi la strana domanda

La puntata è andata avanti con un confronto tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, durante il quale lui ammette di avere un terribile segreto sul suo passato. Signorini ha deciso poi di riservare uno spazio agli ultimi scontri scoppiati tra Helena Prestes e Amanda Lecciso. Lorenzo crede che la modella brasiliana sia gelosa della vicinanza che c’è tra lui e l’altra coinquilina. Helena replica a questa accusa affermando di non riuscire a fidarsi di Amanda.

Signorini ha fatto notare stasera al GF che alcuni coinquilini – in particolare Pamela Petrarolo – hanno commentato il comportamento della Prestes dandole della “matta”. “Non mi piace, lo adoro”, dichiara la Lecciso, quando il conduttore le chiede cosa prova per Spolverato. Quest’ultimo spiega di avere dei problemi alla schiena e di aver giocato dei messaggi di Amanda.

“Vorrei ricordare che dissi ‘non equilibrato’ e mi faceste nera. E instabile no?”, chiede Beatrice Luzzi dallo studio, riferendosi all’accusa lanciata dalla Lecciso a Helena. Arriva poi una sorpresa a un’altra Non è la Rai, ovvero Eleonora Cecere, che ha avuto modo di rivedere le due figlie, Karole e Marlene.

La serata è andata avanti con Shaila Gatta. In 24 ore, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha cambiato idea su Javier Martinez. Non si sa come, ma improvvisamente la gieffina ha capito che il suo coinquilino è un vero uomo. Purtroppo, sono tanti i telespettatori che stentano a credere alle sue parole. Shaila ci ha tenuto ad assicurare che con Lorenzo sono solo amici. Non solo, ha anche garantito, sostenuto da Javier, che tra loro non c’è stato nessun bacio ancora.

Alfonso Signorini, però, ha mandato in onda un filmato che ritrae Shaila e Javier insieme nel letto. Il conduttore ha passato la parola a Beatrice Luzzi. L’opinionista ha le idee abbastanza chiare e ha demolito l’ex Velina:

“Non si è vista una cosa antipatica di qualche giorno fa. Le Non è la Rai l’hanno spinta a mandarla nel letto di Javier a provocarlo. Continuo a non crederle, vedo poco cuore. Io mi chiedo che senso ha non dargli un bacio. Ci vedo molta costruzione e poca spontaneità in tutto questo. Il fatto di fare tante avances e provocazioni e poi fermarsi di fronte a un bacio, lo trovo poco naturale. Trovo molto contraddittorio un comportamento così esplicito, ma poi non arriva il bacio. Avete passato la notte insieme”

Javier si è sentito in automatico tirato in causa dall’accusa di Luzzi: “Il bacio arriva quando lo vogliamo noi”. Cesara Buonamici, invece, crede che Shaila sia come tutti, indecisa. Beatrice ha chiesto poi alla gieffina se sia mai stata innamorata. “Sì, della persona sbagliata, con cui sono stata tre anni”, ha risposto Shaila. Luzzi ha poi stupito tutti chiedendo all’ex Velina se questa persona fosse un uomo. Shaila non ha dato risposta su questo, tanto che pare non aver sentito.

GF: Michael Castorino il secondo eliminato

Sono tornai al centro della scena Enzo Paolo Turchi e Carmen. I due hanno risposto, separati, ad alcune domande di Signorini. Alla fine, Carmen ha lasciato la Casa ed Enzo Paolo ha promesso che ce la metterà tutta a restare più a lungo possibile in gioco. Le tensioni si sono riaccese quando Alfonso ha dedicato un blocco alla schiettezza di Luca Calvani, il quale ha apertamente parlato negativamente di Mariavittoria e Amanda.

Il gieffino crede che la prima sia la “vassalla” di Jessica Morlacchi, mentre la Lecciso la “vassalla” di Lorenzo. Mariavittoria ha replicato all’accusa facendo notare che, in realtà, Luca non sarebbe poi così schietto con loro. “Non posso prendervi uno per uno e dirvi cosa penso. Semplicemente commento”, ha dichiarato Calvani, sostenuto in diretta da Iago Garcia.

Finalmente è arrivato il momento del verdetto. Il secondo eliminato del GF 18 è Micheal Castorino con il 4% (Tommaso 33%, Helena 22%, Yulia 21%, Clayton 12%, Amanda 8%).

GF ottava puntata 14 ottobre, nomination: chi è finito al televoto, diretta saltata

Verso il finale di questa ottava puntata sono iniziate le nomination. Gli immuni scelti dagli stessi concorrenti sono stati Enzo Paolo, Giglio e le Non è la Rai. Cesara ha dato l’immunità a Iago, mentre Beatrice a Mariavittoria. Durante le nomination, quando in confessionale c’erano sedute le Non è la Rai, il collegamento con il programma è saltato. Improvvisamente è apparsa la scritta “Studio 15 HD CDP Cologno”. Un’interruzione di qualche minuto che ha generato confusione nei telespettatori. Signorini ha spiegato, poco dopo, che c’è stato un problema tecnico, durante il quale le Non è la Rai hanno fatto la loro nomination. Alla fine, al televoto sono finiti Lorenzo, Shaila, Yulia e Amanda.