GF: Enzo Paolo sbugiarda Carmen, poi spunta l’oscuro segreto

Si torna a parlare della situazione di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Grande Fratello, con l’ottava puntata del 14 ottobre 2024. Il gieffino ha accolto sua moglie nella Casa più spiata d’Italia, nella scorsa settimana, ma solo per qualche giorno. Per Carmen questo è stato un ritorno nel reality, visto che ha partecipato al gioco come concorrente. Questa volta varca la porta rossa come ospite. Stasera è presente in salotto insieme al suo Enzo, per sostenerlo, dopo quanto accaduto nella passata puntata.

Turchi ha sconvolto tutti parlando di crisi con la Russo. Non solo, ha palesato anche la sua intenzione di abbandonare il gioco. Per convincerlo a restare, Carmen si è ripresentata nella Casa e in questi giorni è stata al suo fianco. Enzo Paolo non aveva calcolato che sua moglie avrebbe attirato l’attenzione di un suo coinquilino, ovvero Clayton Narcross. Quest’ultimo si è spesso avvicinato a Carmen, generando gelosia in Turchi.

Nella Mistery Room, stasera, Enzo Paolo fa alcune precisazioni sulla moglie:

“Se Carmen si innamorasse di un altro e io la vedessi felice, soffrendo, sarei felice per lei. Io la conosco, so quando lo è, anche quando finge di esserlo. Carmen fa con me spettacolo da anni, so quando recita. Quando entra nella Casa entra a casa sua, perché la ama. In questi giorni, un po’ ha finto, non nei miei confronti con l’amore, ma in generale”

Dopo di che, invitato da Signorini, Turchi torna nel salotto per avere un confronto con Clayton. In realtà, i due smontano tutto dandosi un bell’abbraccio, dopo aver giocato un po’. Quindi, nessuno scontro tra Enzo Paolo e Clayton stasera. “Però io non recito, stai tranquillo”, così crea invece tensioni Carmen al GF. Sembra che la spiegazione della sua dolce metà sull’atteggiamento finto che la Russo avrebbe tenuto in questi giorni abbia infastidito la diretta interessata.

Alfonso chiede così a Carmen di recarsi da sola in Mistery Room. Qui il conduttore ammette di aver sperato di poter inserire la Russo nella Casa, di nuovo come concorrente. Ma questo non è stato possibile. Lo scopo di Signorini, però, stasera è quello di mostrare a Carmen alcuni filmati che ritraggono Enzo Paolo mentre parla della loro crisi. Inoltre, Turchi ha fatto presente che, essendo del mondo dello spettacolo, la Russo sarebbe brava a recitare.

Queste affermazioni fatte da Enzo Paolo colpiscono Carmen stasera, la quale dà la sua versione. La ballerina spiega che, prima dell’ingresso di lui nella Casa, non è accaduto assolutamente nulla. “Lui ha dei momenti in cui deve pensare che deve succedere qualcosa”, racconta la Russo. Quest’ultima ribadisce di amare molto il gieffino e fa presente che se avesse voluto un uomo di potere al suo fianco, come dice lui, non avrebbe mai iniziato la loro relazione.

“Questo non glielo perdono”, tuona Carmen, invece, quando si torna sulla questione legata al suo saper recitare nel mondo dello spettacolo. Signorini consiglia, però, alla ballerina di concentrarsi sulle paure di Enzo Paolo, con cui dovrebbe fare una bella chiacchierata. “Voi siete come Albano e Romina”, sottolinea il conduttore. Per convincere Alfonso, Carmen conferma i sentimenti che prova nei confronti di Turchi e ammette che anche sul piano fisico tra loro va tutto bene.

“Devo dire che questa settimana al GF è stato bello tutto”, dichiara la ballerina, strappando a tutti una risata.

GF, Enzo Paolo Turchi: il segreto del suo passato che crea dei dubbi

La parola viene data di nuovo a Enzo Paolo, il quale ammette di pensare che Carmen potrebbe essersi stancata dei suoi problemi. Signorini pensa, però, che i due dovrebbero avere un confronto faccia a faccia. Così da soli in salotto, la coppia si ritrova. Carmen dà un bacio a Enzo, affermando che è una persona meravigliosa. La ballerina crede che il gieffino si crei dei problemi inutili.

I due sembra che si stiano riconciliando, mentre lei racconta il loro primo avvicinamento, nel 1983. Nel frattempo, Enzo Paolo fa sapere di voler svelare un segreto del suo passato, che ancora oggi lo fa stare male, a Signorini, durante una cena che faranno fuori. Alfonso lo chiama in confessionale, perché vuole sapere subito di cosa si tratta. Ma ecco che Turchi si lascia andare a un’affermazione che lascia spazio ai dubbi, ma che dà anche la conferma che ha vissuto qualcosa di terribile nella sua infanzia: “Una cosa che mi è successo quando ero bambino, avevo 11 anni. Una cosa che non auguro a nessuno”.

Signorini comprende e gli assicura che ne parleranno fuori, lontani dalle telecamere.