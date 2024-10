Grande Fratello: Signorini demolisce Yulia, Luzzi delude il web

Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda il 14 ottobre 2024, Alfonso Signorini non si trattiene con Yulia Bruschi e la annienta. Prima di passare ai siparietti legati a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, il conduttore si concentra sulla gieffina. In questi giorni, Yulia si è sempre di più avvicinata a Luca Giglioli, a cui ha sempre dimostrato interesse Jessica Morlacchi. Quest’ultima ha spesso criticato la sua coinquilina per essere poco chiara sulla persona che la sta aspettando fuori.

Facendo il punto della situazione, Yulia è entrata nella Casa più spiata d’Italia da persona impegnata sentimentalmente, con un bel anello in vista. Nella scorsa puntata, la Bruschi ha spiegato di aver conosciuto di recente una persona, fuori, con cui non ha un rapporto ben definito. Infatti, lei stessa ha ammesso più volte di non aver intenzione di influenzare il suo percorso da quella conoscenza, vivendo libera questa esperienza di lasciarsi andare se in lei scattasse la scintilla per qualcuno.

Jessica ha criticato Yulia per questa sua decisione. Non solo, la Bruschi agli occhi del pubblico non appare più come una persona limpida e chiara. Intanto, al GF Yulia è vicinissima a Giglio, scatenando la gelosia della Morlacchi. Ma prima di entrare nel dettaglio di tutta questa situazione, Signorini cita una frase della Bruschi, di qualche giorno fa. Quest’ultima, parlando con i suoi coinquilini, ha fatto notare che una volta usciti dalla Casa la loro vita sarà diversa rispetto a prima.

Yulia è apparsa certa di essere diventata quasi una celebrità con questo programma. A smontare la sua teoria ci pensa Alfonso stasera:

“Che ora siete un’icona… Ti sei allargata un po’ troppo. Per diventare un’icona c’è di strada da fare. Però questo è un ottimo inizio dai”

Yulia dimostra di essere davvero imbarazzata. Subito dopo, Signorini vuole parlare con lei da solo, cercando di capire se dietro il suo atteggiamento ci sia un blocco. Esce fuori che la Bruschi non sente più ciò che sentiva prima per la persona che aveva conosciuto fuori. “Questo è il discorso, si capisce”, afferma Alfonso, il quale aveva compreso che ormai Yulia starebbe voltando pagina. “Ho paura di ferire me stessa, perché sono sincera e corretta. Non mi voglio precludere niente”, spiega lei. Il conduttore le consiglia di guardarsi dentro e di capire cosa davvero vuole.

GF: Helena e Lorenzo, Cesara e Luzzi divise

Si torna a parlare del gruppetto composto di Lorenzo ed Helena. Spolverato in Mistery Room spiega di non aver mai abbandonato la Prestes, la quale ha sofferto molto in questi giorni per le distanze messe da lui. La modella brasiliana, in studio, ammette di aver sperato che Lorenzo provasse dei sentimenti per lei.

Cesara Buonamici dice la sua e fa notare che dovrebbero essere più come Yulia e Giglio, i quali stanno vivendo il loro rapporto con più serenità. Detto ciò, l’opinionista si schiera dalla parte di Helena, ritenendola una persona sincera. Invece, Beatrice Luzzi trova Lorenzo una persona coerente e vera: “Credo sia un giocatore d’azzardo anche nella sua vita fuori”. Il commento dell’attrice spiazza e delude non poco il pubblico, che sperava di avere da lei qualche bella frecciata per Spolverato.

Lorenzo non sembra avere tanti sostenitori, anzi ci sono tanti telespettatori che non apprezzano il suo modo di fare. Infatti, il gieffino viene spesso accusato sul web di essere una persona che pensa solo a creare dinamiche di gioco nella Casa, fingendo fin troppo. Di sicuro non trovano che Spolverato sia una persona coerente, al contrario di ciò che pensa la Luzzi.

ma la luzzi che programma sta guardando? lorenzo coerente?

QUANDO MAI #grandefratello — baddie 🦋 (@mamisxck) October 14, 2024

Ma che è successo a @Beatrice_Luzzi_ 😔 mah … che delusione #donne rimanete sempre voi stesse non fatevi cambiare e non scendete a compromessi #grandefratello — folli si vive meglio 🤪 (@_FrATM) October 14, 2024

@Beatrice_Luzzi_ ha deciso. Rimarrà col ratto per tutta la sua permanenza. Che tristezza, che pochezza intellettuale! Schifo. #grandefratello pic.twitter.com/0uhQmiVQjI — 🅝🅔🅞🅣🅗🅔🅗🅐🅒🅚🅔🅡 (@neothehackerV2) October 14, 2024