GF 18, 7° puntata: nominati. Iago vs Lorenzo, Calvani insospettisce

Alfonso Signorini ha dato inizio alla settima puntata del Grande Fratello con la fine del quadrilatero con protagonisti Shaila, Lorenzo, Javier ed Helena. Ma prima di entrare nel vivo di questo blocco, il conduttore ci ha tenuto a salutare in studio Ilaria Clemente. Quest’ultima ha lasciato il gioco dopo aver scoperto di essere incinta del suo fidanzato, che la stava attendendo fuori dalla Casa. L’ex gieffina ha svelato di aver già riservato al figlio che aspetta metà del suo armadio.

La puntata è entrata nel vivo quando Alfonso ha fatto confrontare i quattro concorrenti. Alla fine ne escono bene Javier ed Helena, mentre Shaila e Lorenzo sono stati smontati e smascherati. Subito dopo, è arrivato il momento per Enzo Paolo Turchi di rivedere la sua Carmen Russo. Il momento ha divertito, ma ha anche commosso. Non solo, Enzo Paolo ha annunciato di essere in crisi con la sua Carmen, la quale ha tentato di convincerlo a restare in gioco e di restare con lui qualche giorno nella Casa.

Signorini ha deciso di andare avanti con la settima puntata del GF, prima di scoprire la decisione finale di Turchi. Il conduttore ha puntato l’attenzione su Clayton, il quale si è trovato protagonista al televoto a eliminazione. A lui, ha riservato una sorpresa: gli ha permesso di ballare il tango con Rebecca Staffelli, che l’ha raggiunto nella Mistery Room.

GF, Yulia e Giglio già si conoscevano? I due gieffini smentiscono

La puntata è andata avanti con Yulia Bruschi, Jessica Morlacchi e Giglio. La prima ha parlato del suo avvicinamento con Luca, inserendo nel discorso anche il suo fidanzato, su richiesta di Signorini:

“Questa persona è una persona adulta e la nostra storia è molto fresca, non di tanti anni. Non penso che direbbe niente, perché sa che sono una persona giovane e sa chi sono. Sa che questo percorso mi sta dando tanto. Mi voglio anche divertire, dopo tante sofferenze. Con Giglio mi piace parlare, ma non sono venuta qui a cercare l’amore”

Così, Yulia ha sottolineato di vedere Giglio solo come amico. Jessica crede che non sia così. Non solo, è stata anche attaccata da Cesara Buonamici: “A parte che lei può avere anche quattro fidanzati, ma vuoi esprimere un giudizio negativo su di lei richiamando questo fidanzato?”. Yulia ha ribadito che la sua relazione fuori è iniziata da pochissimo tempo, ma non ha dato una risposta certa quando Alfonso le ha chiesto: “Ma è lui che ti ha regalato l’anello da 50mila euro”.

La Bruschi non ha voluto entrare nel dettaglio. Intanto, Jessica nel confessionale ha visto un filmato in cui Giglio si è avvicinato parecchio a Yulia. Signorini ha poi aperto una questione: la Bruschi e Luca si conoscevano già prima del GF? I due hanno smentito questo gossip nato nei giorni scorsi. Giglio ha assicurato di non aver mai visto prima Yulia, anche perché questa estate non è stato in Toscana come la segnalazione riportava.

Grande Fratello: Iago vs Lorenzo, Calvani insospettisce

Alfonso si è soffermato sugli attriti nati tra Iago e Lorenzo. Il primo, da giorni, si dice convinto del fatto che Spolverato abbia una maschera e stia mentendo. Stasera Signorini ha mandato in onda una clip riassuntiva, delle loro reciproche accuse. “Questa mi sembra una soap”, ha tuonato Iago, subito dopo. L’attore spagnolo ha elogiato alcuni dei suoi coinquilini, come Enzo Paolo, Javier e Luca Calvani. “In questa soap non ho nessun ruolo”, ha poi dichiarato con fermezza.

Garcia crede che Lorenzo, invece, sia un po’ “cattivello”. Beatrice Luzzi, però, non ha espresso un pensiero positivo sull’attore: “La tua storia non ce l’hai ancora raccontata. Lorenzo ha mille difetti, ma si mette in gioco. E tu?”. “Tu hai un ruolo, sei una streghetta di Macbeth”, ha replicato Iago. “Io almeno il ruolo ce l’ho. Il vero giocatore è lui, che dà giudizi. Colpisce sempre chi è sotto i riflettori e non mette in gioco se stesso”, ha poi tuonato la Luzzi dallo studio. Iago ha assicurato che parlerà, nel tempo, di sé stesso.

“Lui è l’oracolo, questo è il suo ruolo”, così Calvani ha difeso Iago, dagli attacchi di Amanda Lecciso. A questo punto, Luca ha detto la sua su Lorenzo. Il gieffino ha ammesso: “Mi piace e non mi piace”. Entrambi pare non si siano ancora inquadrati. Ma ecco che Signorini ha mandato in onda una clip, in cui è stato possibile vedere Calvani e Lorenzo in un momento di confidenza, tra abbracci e consigli, nel letto.

Finito il confronto, Luca ha dimostrato di provare un certo affetto per Spolverato. “Io ti faccio vincere questo Grande Fratello, se fai come dico io”, ha dichiarato Calvani, felice. Questo suo atteggiamento è apparso in contrasto con ciò che poco prima aveva dichiarato, sostenendo Iago.

GF settima puntata, nomination: chi è finito al televoto

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: i due preferiti sono Iago e Mariavittoria, rispettivamente con il 30% e il 37% (Yulia 25%, Clayton 8%). Entrambi hanno dovuto fare una scelta difficile e determinante: hanno dovuto scegliere chi spedire direttamente al televoto tra Yulia e Clayton. I due hanno deciso di salvare l’ex attore di Beautiful. Dopo di che, Enzo Paolo ha annunciato la sua decisione finale: ha scelto di restare nella Casa.

Allo stesso tempo, però, ha chiesto ad Alfonso che se capirà di non riuscire a portare avanti questo percorso lo dirà e se ne andrà: “Non voglio fare questi teatrini”. Signorini gli ha assicurato che potrà fare ciò che vuole, nella totale libertà. Carmen Russo e i concorrenti si sono mostrati felicissimi di questo. Sebbene inizialmente sia apparso infastidito, Turchi felice ha annunciato che la sua amata resterà con lui nella Casa due giorni.

La settima puntata del GF è andata avanti, verso il finale, con le nomination. Gli immuni scelti dagli stessi geffini sono stati Giglio, Javier e Non è la Rai. Cesara ha dato l’immunità a Shaila, mentre Beatrice a Lorenzo. Amanda, Clayton, Tommaso, Yulia, Helena e Michael sono finiti al televoto.