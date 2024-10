GF Shaila e Lorenzo affondano: Alfonso smonta, Javier smaschera

Nel corso della settima puntata del GF, sono tornati al centro della scena Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez ed Helena Prestes. Il primo dimostra anche stasera di essere felice di dare inizio a questo appuntamento. Secondo molti telespettatori, questo rappresenterebbe la conferma che il suo scopo è proprio quello. Questa parte del pubblico crede che Lorenzo stia agendo per avere un blocco centrale durante le puntate in diretta. Stasera Signorini dà inizio a questo blocco dividendo Javier e Spolverato.

“Aveva ragione Beatrice, lei aveva visto tutto prima”, ha fatto notare Alfonso, riferendosi alla Luzzi e all’attuale situazione dei quattro concorrenti. In questi giorni, Shaila ha deciso di essere chiara con Javier, confessando di non voler avere con lui una relazione. La sua decisione ha spiazzato il pubblico e molti hanno iniziato ad attaccarla. Intanto, stasera Signorini si confronta con Shaila e Lorenzo, facendo notare che tra loro ci sono stati nuovi avvicinamenti.

“Con Shaila è scattata una scintilla fisica e mentale. Quando ci guardiamo sento qualcosa. Tutto è stato messo in stand-by”, afferma in diretta Lorenzo. “Scusate, a me sembra tutto un circo”, “Chi si somiglia si piglia”, “Shaila pensa di essere furba” e ancora “Io a Lorenzo non credo affatto”. Questi sono tanti dei commenti negativi fatti dal pubblico nel corso del confronto a distanza tra Shaila e Lorenzo. I due appaiono stasera ancora dubbiosi e non convincono i telespettatori e neanche Signorini.

“Io questi discorsi è da giorni che li sento e mi sono scocciato di sentirli”, tuona Alfonso stasera al GF. Il conduttore, come tanti telespettatori, è già stufo di questa situazione poco chiara. Intanto, mentre Shaila spiega di non voler avere attriti con Helena, quest’ultima smonta il suo discorso dicendo di non essere più legata a Spolverato. “Io voglio un uomo, con carattere”, continua imperterrita l’ex Velina di Striscia la Notizia.

Ma Signorini non ci sta e stronca la gieffina: “Anche tu Shaila ci giochi. In puntata dici che siete solo amici, poi in settimana vai dalle tue amiche a dire che ti piace”. A questo punto, il padrone di casa dà inizio a un confronto faccia a faccia tra Javier e Lorenzo.

GF, Javier smonta Shaila e la smaschera

Stasera Javier appare infastidito con Lorenzo. “Tu mi hai detto in maniera chiara che avevate chiarito con Shaila e che c’è solo un’amicizia. Se tu avessi avuto il coraggio di dire la verità, io ti avrei detto bravo”, tuona l’argentino. “Ieri fuori non mi sembravi convinto di questa cosa”, continua Martinez. Lorenzo spiega di non avere ancora la situazione chiara e fa notare che non è mai andato via il suo interesse per Shaila. Javier trova il comportamento del suo coinquilino poco chiaro.

L’argentino crede che Lorenzo avrebbe dovuto dirgli che ha avuto un riavvicinamento con l’ex Velina. La maggior parte del pubblico si schiera con Javier. A uscirne bene da tutta questa situazione sono, infatti, lui ed Helena. Invece, agli occhi dei telespettatori, Shaila e Lorenzo si sentirebbero a Uomini e Donne. Rimasta sola in salotto, l’ex Velina si rivede sullo schermo mentre nei giorni scorsi ammetteva di non sentirsi coinvolta con Javier.

“Perché dici che vorresti vederlo più intraprendente e, quando lo è, lo respingi?”, chiede subito dopo perplesso Signorini. Shaila crede di aver fatto bene a rallentare le cose, tanto che dopo il confronto tra loro è tornata la serenità. Javier la raggiunge in salotto e smonta la Gatta, la quale invece è convinta che lui confermerà il suo racconto:

“Sono perplesso di fronte a queste immagini. Sembri una persona che non sa che cosa vuole. Faccio una cosa e non va bene, faccio un’altra e non va bene. Oggi non ci siamo parlati mai. Quando ti sei sbilanciata nei miei confronti posso pensare che non eri naturale?”

Così Javier sembra voler smascherare Shaila e il pubblico applaude. Lei e Lorenzo perdono punti, puntata dopo puntata. Nelle scorse ore, Spolverato è finito al centro delle polemiche, per via del suo atteggiamento con Helena.

Shaila e Lorenzo perdono consensi: Luzzi intrappola l’ex Velina

Cesara Buonamici prende le difese di Shaila, dicendosi convinta del fatto che sia giusto per lei prendersi il suo tempo. Non solo, l’opinionista fa presente che Javier appare proprio come un bravo ragazzo. Beatrice Luzzi parte, invece, all’attacco. L’attrice stronca l’ex Velina. Fa inizialmente presente che la gieffina dichiara sempre di voler essere libera di conoscere e interagire con chi vuole. Allo stesso tempo, però, Shaila critica apertamente Lorenzo per essersi avvicinato sempre di più anche a Helena.

Perché lei può e lui no? Questa la domanda dell’opinionista, che mette la giovane concorrente con le spalle al muro. L’ex Velina replica affermando di aver lasciato libero Lorenzo di proseguire la sua conoscenza con Helena, dopo averli visti tanto vicini.

Signorini non si ferma stasera e manda in onda un video che ritrae Shaila con le Non è la Rai e Yulia Bruschi mentre parla di Javier. Durante la conversazione esce fuori che un po’ tutte pensano che l’argentino sia “moscio”. Non solo, le Non è la Rai sono convinte che Shaila sia interessata a Lorenzo e non a Javier. Il pallavolista appare abbastanza deluso, dopo aver visto questo filmato. “Non voglio correre dietro una persona che non sa quello che vuole. Chiedo scusa a me stesso”, tuona l’argentino, ricevendo applausi.

A questo punto, il pallavolista si reca in confessionale e Alfonso propone a Lorenzo di raggiungere Shaila in salotto. Quest’ultima spiega di essere interessata a Spolverato solo fisicamente, ma non caratterialmente. “A me un uomo così non piace”, dichiara la gieffina. “Basta, veramente. Voglio stare zitella”, afferma infastidita la concorrente.

“Io voglio conoscere tutti, se qualcosa nascerà bene, sennò va bene lo stesso. Voglio stare in questa Casa in maniera disinteressata, perché ho anche altro da raccontare”, sbotta così Shaila. A questo punto, Signorini chiede a Helena di raggiungere i suoi due coinquilini nel salotto. La Prestes è furiosa:

“Ascoltavo. Tante cose ho fatto di pancia. Niente, per me è chiaro. Credo che noi abbiamo un attimo di pace. Lorenzo non ti voglio proprio vedere. Non c’è più questa cosa divertente. Per me è finita. Io pensavo lui fosse sincero con me. Io mi sono data tutta, ma adesso è chiaro che è finita. Sei un bugiardo. Hai giocato con lei e con me. Io ero sincera con te e basta. Se io ho sofferto qua è perché ho ricordato la sofferenza”

Spolverato va su tutte le furie di fronte agli attacchi di Helena.