GF, Lorenzo urla contro Helena: lei in lacrime, la Casa non ci sta

Lorenzo Spolverato di nuovo nel mirino. Sebbene il Grande Fratello sia iniziato solo da poche settimane, il giovane concorrente milanese ha già attirato su di sé l’attenzione per comportamenti che hanno fatto discutere. A suscitare maggior scalpore sono stati i suoi atteggiamenti verso le donne, spesso giudicati inappropriati e talvolta persino aggressivi. Il primo a puntare il dito contro di lui è stato Iago Garcia, che non ha nascosto la sua antipatia e ha affrontato Lorenzo apertamente anche durante uno scontro in puntata. Recentemente, poi, le critiche del pubblico si sono concentrate sul suo modo di relazionarsi con Helena Prestes, giudicato poco rispettoso dai telespettatori.

L’influencer brasiliana si è presa una forte cotta per Lorenzo Spolverato, il quale però non sembra ricambiare il sentimento. Difatti, Lorenzo pare essere più interessato a Shaila Gatta, e spesso approfitta dell’attenzione che Helena gli riserva. Pochi giorni fa, questo comportamento ha scatenato polemiche tra gli utenti social, che hanno chiesto provvedimenti dopo un episodio in cui Lorenzo ha afferrato con forza la gamba di Helena per farla tacere. Questo modo di fare è poi andato avanti, scatenando malcontento anche tra gli stessi gieffini.

Ieri sera, 6 ottobre, Lorenzo ha preso in giro Helena per il suo accento, dicendole: “Non ti capisco quando parli, proprio zero. Devo usare il traduttore”. La battuta ha offeso la brasiliana, che le ha dato velatamente del maleducato. La reazione di Helena non è affatto piaciuta a Lorenzo, che ha quindi iniziato ad urlarle contro. Il modello si è innervosito ancora di più quando Helena ha interrotto una sua conversazione con Michael, portando ad una scena piuttosto spiacevole.

questo è quello che intendeva iago quando ha detto che non gli piace il modo in cui lorenzo si rivolge soprattutto alle donne#grandefratello pic.twitter.com/sBHeMEj85M — auro ౨ৎ | 🍉 (@wwantyourbelly) October 6, 2024

sto atteggiamento da bulletto di quartiere e pure razzista non PUÒ e non DEVE essere ignorato soprattutto dagli altri inquilini ah regà ma tutto ok pic.twitter.com/YR9UMHY9P3 — less (@poIemika) October 6, 2024

Gli scontri sono proseguiti anche oggi, lunedì 7 ottobre, con un altro litigio scoppiato già di prima mattina. Appena sveglio, Lorenzo ha chiesto ad Helena se avesse parlato di lui con Luca. L’ex concorrente di Pechino Express si è agitata, spiegando che non discute di lui ogni volta che conversa con qualcuno. A quel punto, Spolverato ha perso nuovamente la calma, alzando la voce e urlandole contro: “Helena, ma perché parti in quarta così? Non è possibile ogni volta, sei tu, guardati che sei agitata. Io eviterò di parlati, perché è un problema se mi girano i cog*ioni già di prima mattina. Non siamo compatibili, basta”.

Non mi interessa chi come e perchè, questo è l'inizio di un rapporto tossico#GrandeFratello pic.twitter.com/ThTNsIUCla — mullon3 (@mullon34) October 7, 2024

A seguito di questa discussione, Helena è scoppiata in lacrime, e persino le donne della Casa sembrano aver cambiato opinione su Lorenzo. Yulia, Shaila e le ‘Non è la Rai’ (Eleonora, Ilaria e Pamela) si sono riunite in camera, criticando il modello. Prima lo hanno accusato di avere scatti d’ira troppo frequenti contro Helena, poi hanno anche dato ragione a Iago, riconoscendo nel comportamento di Lorenzo un atteggiamento da giocatore troppo strategico. “Sta giocando troppo, ha tirato troppo la corda. Mi dispiace per lei la donna, ma la vuoi lasciare in pace”, ha detto Shaila. “Misa che Iago aveva ragione, forse è un manipolatore”, ha infine aggiunto Pamela.

Dopodiché, Jessica si è avvicinata a Lorenzo chiedendogli se avesse trattato male Helena. Anche in questo caso, Lorenzo ha reagito male, preoccupandosi solamente della sua immagine: “Passo come un mostro, sono tutti dalla parte della donna”. Alla fine, persino Luca e Shaila hanno avuto un confronto acceso con Lorenzo, accusandolo di mancare di tatto nei suoi comportamenti. Alfonso Signorini finirà per prendere provvedimenti contro il giovane milanese? Non resta che attendere la puntata di questa sera, lunedì 7 ottobre, per scoprirlo.