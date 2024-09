GF, ascolti in calo e qualcuno lascia la Casa: che sta succedendo

Ieri sera c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Gli ascolti, tuttavia, non sono stati quelli sperati. Si è difatti registrato un calo rispetto alla puntata precedente. Inoltre una delle concorrenti di quest’edizione ha già deciso di lasciare la Casa poco dopo il suo arrivo, sebbene si tratti di una scelta momentanea. Capiamo meglio per quale motivo e che cosa non ha funzionato nella puntata di ieri.

Ieri il reality show ha raggiunto 1.993.000 spettatori con uno share del 16.3%. Il GF Night ha invece ottenuto 818.000 spettatori e il 23.6% di share, il Live 510.000 spettatori. Il picco massimo di share è arrivato con il finto matrimonio tra i due protagonisti di Beautiful, Brooke e Thorne, interpretati da Katherine Kelly Lang e Clayton Norcross. Durante il siparietto si è raggiunto il 17.1% di share. La puntata di lunedì ha ottenuto risultati migliori in quanto a share, raggiungendo il 18.5% e 2.238.000 spettatori. Meglio anche il GF Night con 874.000 spettatori ed il 25.8% di share e il Live con 540.000 spettatori ed il 18% di share.

Concorrente lascia il programma

Intanto già la prima concorrente ha deciso di lasciare il programma, anche se solo momentaneamente. Si tratta nello specifico dell’attrice Clarissa Burt. Nelle ultime ore è difatti stato diffuso un comunicato in cui la gieffina ha annunciato il suo ritiro momentaneo spiegandone le motivazioni precise. Per fortuna non si tratta di motivi di salute o di problemi familiari, bensì di una bella notizia! L’attrice dovrà difatti ritirare un premio importante, nel comunicato si parla precisamente di un’onorificenza. Clarissa sarà quindi lontana dalla Casa più famosa d’Italia per qualche giorno. Possibile che possa fare il suo ritorno già per la puntata che andrà in onda lunedì prossimo.

