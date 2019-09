Anticipazioni Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri: si metteranno insieme? Attrazione evidente fra i due personaggi

Imma Tataranni e Ippazio si mettono insieme? Le anticipazioni sui due colleghi sono molto ricercate dai fan della fiction, visto il legame che li unisce. Già nella prima puntata, infatti, vi sarete accorti che tra i due c’è una certa attrazione, seppure entrambi tentino di tenerla nascosta. C’è differenza d’età ma non solo, perché non dimentichiamo che Imma Tataranni è sposata, e ha una figlia adolescente. E le anticipazioni su Imma e Ippazio sono arrivate proprio da Massimiliano Gallo, l’attore che presta il volto al personaggio di Pietro De Ruggeri, il marito del sostituto procuratore. Domandarsi se Imma e Ippazio si metteranno insieme è lecito vedendo le puntate, ma naturalmente gli autori non permetteranno di conoscere in anteprima il finale che hanno scritto per il pubblico.

Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri, anticipazioni: parla Massimiliano Gallo, alias Pietro De Ruggeri

Non ci sono insomma anticipazioni su Imma e Ippazio insieme che possano dire con certezza cosa succederà. Per farci un’idea, però, abbiamo trovato delle dichiarazioni di Massimiliano Gallo. L’attore è stato intervistato da Radiocorriere Tv e ha risposto alla domanda sulla gelosia verso l’appuntato. Insomma, Pietro è geloso di Imma e Ippazio e della loro complicità? L’attore ha risposto così: “Pietro non si rende conto di questa situazione, non segue Imma nel suo mondo lavorativo. È Imma, invece, a portare il lavoro a casa. Capita che interrompa anche la cena per chiamare il procuratore”. Chissà che i fatti però non lo porteranno ad accorgersene, anche se Ippazio si avvicinerà a Jessica.

Imma e Ippazio insieme? Le anticipazioni di Massimiliano Gallo: “Con Pietro è vero amore”

Il rapporto tra Imma e Pietro però sembra essere solido, checché ne dica la suocera! Sempre Gallo, infatti, si è così espresso sui protagonisti: “C’è vero amore con tanta complicità. Sono due personaggi nei quali il pubblico potrà facilmente riconoscersi, due persone normali che diventano straordinarie proprio nella loro normalità. Pietro tende a sdrammatizzare, ad alleggerire, perché Imma è un caterpillar. Non è una donna facilissima”. Il fatto che abbia parlato di vero amore fa pensare che sarà davvero molto difficile vedere Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri insieme!