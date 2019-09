Imma Tataranni anticipazioni seconda puntata 29 settembre: Ippazio conosce Jessica

Anticipazioni Imma Tataranni, cosa succede nella seconda puntata di domenica 29 settembre 2019

Le anticipazioni di Imma Tataranni vi prepareranno alla seconda puntata del 29 settembre 2019. Il sostituto procuratore vi aspetta con una nuova avventura tra una settimana, ma non mancheranno anche problemi e grattacapi, in famiglia e in Procura. Nel primo appuntamento abbiamo avuto modo di conoscere Imma, una donna dal carattere esplosivo e che ama il suo lavoro al punto da trascurare la sua famiglia. Una vocazione, una passione che la spinge a impiegare tutte le sue forze nell’investigare nei casi in cui si imbatte. Nonostante ciò, a casa ha il marito pietro e la figlia Valentina che la attendono sempre a braccia aperte, e pure con qualche altro problemino da risolvere. Cosa succederà domenica prossima? Vi lasciamo alle anticipazioni sulla seconda puntata per scoprirlo.

Imma Tataranni, le anticipazioni sulla seconda puntata Come piante tra i sassi

Nella puntata di Imma Tataranni del 29 settembre vedremo l’episodio intitolato Come piante tra i sassi. Le anticipazioni del sito Rai rivelano che verrà trovato il cadavere di un ragazzo, che scopriremo si chiamava Nunzio. Imma indagherà sul caso ed entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa. Giovani con il solo desiderio di lasciare la propria terra, pronta a tutti pur di riuscirci, a tutti i costi, arrivando al punto di farsi coinvolgere dalla malavita. Durante le sue indagini, infatti, Imma si imbatterà in loschi traffici che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Nel frattempo, Ippazio non vorrà sostenere gli esami per diventare maresciallo ma Imma lo spingerà a farlo. Questo nuovo percorso porterà il ragazzo a conoscere Jessica, ma servirà a spegnere l’attrazione latente tra Ippazio e Imma?

Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1: curiosità sulla fiction

