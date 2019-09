Imma Tataranni: cast completo, numero puntate e repliche

Imma Tataranni quante puntate sono? Le news e le anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1

La fiction Imma Tataranni conquisterà il pubblico di Rai 1: in questo articolo troverete informazioni come cast completo, numero di puntate e repliche. Dopo Montalbano e Rocco Schiavone, arriverà in prima serata una serie investigativa con protagonista una donna, e dal carattere piuttosto forte e vulcanico. La trama è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ed è ambientata a Matera. Quante puntate sono? Saranno sei le serate in compagnia di Imma Tataranni e le puntate andranno in onda la domenica. La fiction è una coproduzione Rai Fiction e ITV Movie, con la regia di Francesco Amato. Abbiamo risposto alla prima curiosità, adesso proseguiamo parlando delle repliche di Imma Tataranni.

Imma Tataranni repliche, dove e quando rivedere le puntate della fiction

Dove rivedere le puntate di Imma Tataranni? Le repliche della fiction dovrebbero andare in onda entro la puntata successiva su Rai Premium, ma al momento non conosciamo ancora la serata di collocazione o il canale giusto. Non mancheremo di tenervi informati, comunque! Non resta che conoscere il cast di Imma Tataranni adesso. La protagonista è il sostituto procuratore Imma Tataranni, come avrete intuito, ed è interpretata da Vanessa Scalera. Al suo fianco ci sarà suo marito Pietro De Ruggeri, interpretato da Massimiliano Gallo, che sarà un po’ il “mammo” della famiglia visto che Imma si dedica molto al suo lavoro. La coppia ha una figlia adolescente, Valentina. Imma è il ciclone della Procura di Matera, dove lavorerà accanto all’appuntato Ippazio Calogiuri. E poi conosceremo Brunella, la mamma di Imma, e la suocera, con cui la protagonista non ha un ottimo rapporto.

Imma Tataranni cast completo: tutti gli attori e i personaggi

Vediamo adesso il cast di attori e personaggi di Imma Tataranni. Nell’elenco qui di seguito troverete prima il nome dell’interprete, seguito dal relativo personaggio:

Vanessa Scalera – Imma Tataranni;

Massimiliano Gallo – Pietro De Ruggeri;

Alice Azzariti – Valentina De Ruggeri;

Alessio Apice – Ippazio Calogiuri;

Ester Pantano – Jessica Materazzo;

Barbara Ronchi – Diana De Santis;

Carlo Buccirosso – Alessandro Vitali;

Carlo De Ruggieri – Taccardi;

Dora Romano – La suocera di Imma;

Lucia Zotti – Brunella, mamma di Imma;

Antonio Gerardi – Don Mariano;

Monica Dugo – Maria Moliterni;

Cesare Bocci – Saverio Romaniello.

Nel cast completo di Imma Tataranni ci sono anche Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, David Coco, Giuseppe Zeno, Angela Curri, Francesco Foti, Paolo Sassanelli e tanti altri.