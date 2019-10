Imma Tataranni anticipazioni quinta puntata 20 ottobre: ricordi dal passato

Imma Tataranni puntate, le anticipazioni sull’appuntamento di domenica 20 ottobre 2019: nuovo episodio della fiction

Siamo giunti al penultimo appuntamento con le anticipazioni sulle puntate di Imma Tataranni. Domenica 20 ottobre 2019 andrà in onda infatti il quinto e penultimo episodio della serie televisiva, per cui manca poco al finale di stagione. Penseremo poi a capire se ci sarà la seconda stagione, per il momento scopriremo le anticipazioni sulla quinta puntata. Un nuovo caso attende la nostra protagonista, ma non mancheranno le novità nella trama sentimentale! L’attrazione tra Imma e Calogiuri si rivelerà fatale? Il sostituto procuratore sembra essere sempre più coinvolta dal bell’appuntato da cui si fa affiancare nelle indagini. Entrambi hanno una dolce metà al proprio fianco, ma potrebbe non bastare per dimenticare le vibrazioni che avvertono quando sono vicini.

Anticipazioni Imma Tataranni, la quinta puntata di domenica 20 ottobre

Alessio Lapice, l’attore che interpreta Ippazio Calogiuri, ha affermato che il suo personaggio nutre una forte stima nei confronti di Imma Tataranni. Allora non sarà attratto davvero da lei, come molti fan pensano? Proprio questi ultimi sono arrivati al punto di domandarsi se Imma e Calogiuri finiranno insieme, in barba all’amore che entrambi provano per i rispettivi partner. Se lo domandano soprattutto dopo aver visto che il sostituto procuratore inizia ad avere strani sogni su Ippazio… Ma veniamo alle anticipazioni di Imma Tataranni e scopriamo cosa succederà nella quinta puntata. Domenica 20 ottobre andrà in onda l’episodio Rione Serra Venerdì. Il passato di Imma tornerà a bussare prepotentemente alla sua porta, attraverso un delitto che la turberà moltissimo. Avrà a che fare con suo padre?

Imma Tataranni anticipazioni, un passato ingombrante per il sostituto procuratore?

Sappiamo che in un appartamento della parte vecchia della città verrà ritrovato il corpo senza vita di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Naturalmente per lei non sarà un caso come gli altri. Intanto Ippazio sarà ancora scosso per le indagini precedenti, per questo sarà un po’ freddo. Risolvere questo caso non sarà semplice. Le anticipazioni sulla quinta puntata di Imma Tataranni non aggiungono altro: appuntamento a domenica prossima!