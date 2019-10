Imma Tataranni anticipazioni puntata 27 ottobre: malore per Pietro

Anticipazioni Imma Tataranni, l’ultima puntata in onda domenica 27 ottobre 2019: il gran finale

Tutto pronto per l’ultima puntata di Imma Tataranni: le anticipazioni per domenica 27 ottobre 2019 non riveleranno il gran finale, ma siamo ansiosi di scoprire l’ultimo caso a cui lavorerà il nostro sostituto procuratore. Il successo di questa fiction è sotto gli occhi di tutti: gli ascolti di Imma Tataranni infatti sono stati più che positivi. La fiction con protagonista Vanessa Scalera ha registrato una media del 21% di share fino a oggi, tutto lascia ben sperare a un suo ritorno. Al pubblico insomma è piaciuta tanto e Imma Tataranni è stata già soprannominata il Montalbano versione donna della Rai, oppure la nuova Rocco Schiavone. Insomma, una donna al comando che mancava nel mondo delle serie televisiva. Cosa succederà domenica 27 ottobre? Scopriamolo con le anticipazioni di Imma Tataranni!

Imma Tataranni, le anticipazioni sull’ultima puntata del 27 ottobre 2019

Anche nell’ultima puntata la nostra Imma avrà a che fare con un caso complicato e in apparenza irrisolvibile. Dovrà inventarsi qualcosa per arrivare al colpevole, ma siamo certi che succederà. Le anticipazioni per domenica prossima rivelano anche che tra Imma e Calogiuri ci sarà un po’ di gelo. Li abbiamo visti ancora più complici della penultima puntata, ma forse essere arrivati a un passo dal cedere alla passione li porterà ad allontanarsi. In particolare sarà Calogiuri a far presente al Sostituto Procuratore di dargli modo di lavorare. Ma non solo, perché nelle immagini che annunciano la prossima puntata abbiamo visto Pietro portato via da un’ambulanza. Cosa succederà? Sarà grave? Si sentirà male per qualcosa che ha a che vedere con sua moglie Imma? Tutti punti interrogativi che troveranno risposta nell’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituito Procuratore.

Imma Tataranni puntate, le ultime anticipazioni sulla fiction

E con queste anticipazioni si conclude, per ora, il nostro appuntamento settimanale con le anticipazioni sulle puntate di Imma Tataranni. Vi terremo ovviamente aggiornati sul futuro della serie televisiva con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la giovane Alice Azzariti. Se avete perso l’ultima puntata in onda stasera, in questo speciale trovate tutte le informazioni per recuperare le repliche.