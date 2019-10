Alice Azzariti fidanzata? Imma Tataranni ha cambiato tutto: il racconto

By

Imma Tataranni, Alice Azzariti nel cast della fiction di Rai 1: è la figlia Valentina

Alice Azzariti è nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La giovane attrice pugliese veste i panni della figlia di Imma Tataranni, Valentina, e nella fiction le due hanno un rapporto conflittuale. Oggi conosceremo meglio Alice Azzariti nella vita di tutti i giorni, che è cambiata, almeno dal punto di vista sentimentale, con la fiction. Quando è arrivato il successo con Imma Tataranni, però, qualcosa è cambiata nella sua vita sentimentale. Alice Azzariti era fidanzata da due anni e non le aveva mai fatto mancare il suo sostegno, ma poi tutto è precipitato con l’inizio delle riprese. Il fidanzato di Alice Azzariti, anzi il suo ex, inizialmente era contento, poi ha iniziato a dirle che era un ambiente difficile e che avrebbe dovuto stare attenta.

Alice Azzariti fidanzata? Non più dopo Imma Tataranni

Alice Azzariti e il suo fidanzato si sono lasciati dopo qualche settimana, quando ha dovuto girare le scene con il suo partner sul set. Nella scena i due attori dovevano darsi un bacio e questo non è andato giù al suo fidanzato. “Ha vissuto quel bacio come fosse un tradimento”, ha raccontato a DiPiù. E poi ancora: “Era geloso un po’ di tutto e dopo mille discussioni tra noi è finita. Ho sofferto molto, si trattava della mia prima storia d’amore importante”. Ma nonostante questo, non aveva intenzione di farsi rovinare il sogno di diventare attrice. Dunque oggi Alice Azzariti di Imma Tataranni è single? Le ultime foto su Instagram insieme a un ragazzo risalgono a metà agosto, dopo nulla più.

Alice Azzariti dopo Imma Tataranni sogna un futuro da attrice

A proposito del suo futuro, nell’intervista ha raccontato: “Presto comincerò a fare nuovi provini, non vedo l’ora, sperando di interpretare altri ruoli interessanti”. Ha le idee chiare sul suo futuro, ma prima dovrà portare a termine gli studi: “Oltre al mio lavoro d’attrice, vado anche a scuola, frequento il liceo linguistico e il prossimo anno avrò la maturità”. Poi penserà al trasferimento a Roma, a scegliere una scuola di cinema e teatro e concentrarsi sulla sua carriera.