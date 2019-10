Imma Tataranni 2 si farà è ufficiale, anticipazioni: il futuro con Calogiuri

La seconda stagione di Imma Tataranni si farà: è arrivata la conferma ufficiale sul futuro della fiction

Imma Tataranni 2 si farà, è ufficiale! La conferma è arrivata in queste ore, ma come vi avevamo già accennato si trattava solo di una formalità. Il successo della fiction con Vanessa Scalera è fuori discussione: i primi sei episodi sono stati seguiti da quasi 5 milioni di telespettatori, un numero che pochi prodotti oggi come oggi riescono a raggiungere. Dunque Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che la seconda stagione di Imma Tataranni è già in fase di scrittura: la scrittrice Mariolina Venezia ha in mente nuove avventure sul suo Sostituto Procuratore. A dire il vero in libreria troverete già un nuovo libro, intitolato Via del riscatto, e che vedremo probabilmente su Rai 1 prossimamente. La scrittrice ha anche raccontato qualche curiosità sul personaggio dei libri, ma non aspettatevi grandi anticipazioni sulla seconda stagione: è tutto top secret per ora!

Imma Tataranni 2 ci sarà: le parole della scrittrice Mariolina Venezia e di Vanessa Scalera

Mariolina Venezia alla rivista ha raccontato: “La Imma dei miei romanzi è una donna bassa, tracagnotta, con la quinta di reggiseno, indossa abiti leopardati e tacchi altissimi. L’attrice Vanessa Scalera ha caratteristiche fisiche diverse, ma è riuscita a rendere bene la sua essenza”. La scrittrice immaginava che la sua Imma Tataranni – Sostituto Procuratore avrebbe avuto un grande successo, perché, ha spiegato, ha inventato questo personaggio pensando già di vederla in televisione. Sulla nuova stagione di Imma Tataranni ha detto: “È un personaggio che ‘buca lo schermo’. Non posso anticipare nulla sul futuro della Tataranni. Chiaramente tutte le storie avranno un loro sviluppo”. E poi ci sono le parole di Vanessa Scalera, contentissima di tornare presto sul set: “È un progetto nel quale ho creduto sin dall’inizio e che mi affascina molto. Resta una sfida molto stimolante dal punto di vista professionale”. Ma pure altri attori principali del cast si sono espressi in attesa di tornare sul set per le puntate di Imma Tataranni 2.

Imma Tataranni nuova stagione, parla Alessio Lapice: il futuro con Ippazio Calogiuri

Massimiliano Gallo è contentissimo di vestire ancora i panni del marito Pietro, così come è felice dei risultati ottenuti Alessio Lapice, che interpreta Ippazio Calogiuri. Tutti si domandano se lui e Imma si metteranno insieme, lo chiedono anche all’attore quando lo incontrano per strada. Lapice ha raccontato: “Tutti mi chiedono ‘Ma poi lui e la Tataranni si mettono insieme?. Chi lo sa, forse anche io mi auguro che accada o che Calogiuri incontri un’altra donna”. Infine Alice Azzariti, che interpreta la figlia di Imma, si augura di vedere la sua Valentina più forse e più vicina alla madre in Imma Tataranni 2.