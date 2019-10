Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni: “Faccio l’attrice per mia nonna”

Imma Tataranni, Alice Azzariti nel cast della serie televisiva di Rai 1: interpreta la figlia Valentina

Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni in televisione. La giovane attrice interpreta infatti il personaggio di Valentina nella serie televisiva, una grande opportunità che lei spera diventi solo un trampolino di lancio. Il suo sogno infatti è affermarsi come attrice e tutto è nato anche grazie a sua nonna, una persona molto importante per lei. La recitazione è la più grande passione di Alice, ma le piace anche suonare la chitarra. La giovane ha iniziato la sua carriera comparendo in alcune pubblicità da bambina, rimanendo subito affascinata dai riflettori. Ma l’amore per la recitazione è nato anche grazie a sua nonna Teresa, che da giovane lavorava come modella e sognava di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Alice Azzariti di Imma Tataranni parla di sua nonna: le parole dell’attrice

A Di Più Tv Alice Azzariti ha raccontato di sua nonna: “Quando ero piccola e ci veniva a trovare, invece di leggermi le favole mi faceva vedere le foto e le pellicole delle grandi dive e io immaginavo di diventare come loro. Ricordo che già tra i banchi della scuola elementare, quando dovevo recitare una poesia, mi sentivo un po’ come su un palcoscenico”. Nella Alice bambina però c’era anche paura del giudizio degli altri, una paura che non è scomparsa negli anni e che vive soprattutto i primi giorni sul set. Adesso sogna di trasferirsi a Roma, dove avrà più opportunità di studiare e crescere come attrice. Essersi avvicinata a questo mondo le è costato molto, ma sa che è questa la strada giusta da percorrere. Anche a Di Più Alice ha parlato di sua nonna, ma stavolta con più sofferenza.

Alice Azzariti e il rapporto con sua nonna: “Un capitolo di grande sofferenza”

Nell’intervista l’attrice di Valentina in Imma Tataranni ha ricordato la sua infanzia, quando insieme a suo fratello Nicola organizzavano delle brevi recite nel cortile del loro palazzo. “C’era quasi tutto il condominio a guardarci, a farci gli applausi e in prima fila, oltre ai miei genitori, c’era lei, mia nonna Teresa”, ha raccontato. A questo punto però si è fermata: “Si apre un capitolo di grande sofferenza per me. Quasi non riesco a parlarne”. La nonna si è infatti ammalata di Alzheimer, ma era ancora molto lucida per questo è riuscita a seguire i provini di Alice. “Ero riuscita a dirle che mi avevano scelto per questa importante fiction. Ero riuscita a vedere i suoi occhi emozionati, felici, fieri della sua nipotina”, ha aggiunto. Poi durante l’estate le condizioni della nonna si sono aggravate e adesso a stento riconosce la sua famiglia.