Imma Battaglia, nuove verità: “Licia vagheggiava di un figlio nostro, ma..”

Imma Battaglia, nuove verità su Licia Nunez: la moglie di Eva si sfoga nuovamente contro l’ex fidanzata

Si è aperta una vera e propria guerra tra Imma Battaglia e Licia Nunez. Il tutto ha preso inizio dopo alcune dichiarazioni fatte dall’attrice al Grande Fratello Vip. Nel suo video di presentazione, come anche all’interno della Casa, l’interprete di Elena Monforte ne Le tre rose di Eva ha dichiarato di essere stata tradita da Imma. Vent’anni di differenza e una relazione passata che si è conclusa davvero male, è ciò che condividono al momento le due. In particolare, Licia accusa la sua ex fidanzata di averla tradita con Eva Grimaldi, sua attuale moglie. Di fronte a queste forti dichiarazioni, la Battaglia ha scelto di metterci un punto e di entrare lei stessa nella Casa. Il confronto con Licia, però, non si è concluso nel migliore dei modi. Tante sono le cose rimaste tra loro in sospeso e, in una nuova intervista sul settimanale Chi, Imma rivela nuove verità sulla sua travagliata storia d’amore con Licia. La Battaglia ha ribadito ciò che aveva già rivelato direttamente nella Casa e poi a Domenica Live. Ma ci sono alcuni dettagli che il pubblico ancora non conosce.

Imma Battaglia, il gesto che fece per rendere più concreta la sua storia d’amore con Licia Nunez

Imma descrive la sua relazione con Licia a senso unico. Da parte della Nunez non avrebbe ricevuto l’amore e l’affetto sperato. “Ho tradito? Io sono stata tradita nei miei ideali così profondamente che ci ho messo anni per tornare ad amere. Licia non aveva foto di noi due insieme, non ne aveva perché tutto quello che c’era tra noi due partiva da me”, confessa al settimanale la Battaglia. La moglie della Grimaldi ammette di aver lasciato Licia amandola, sebbene poi abbia compreso di aver amato solo l’idea che si era fatta di lei. Imma sognava anche il matrimonio con Licia, ma in quegli anni non era ancora possibile: “Io che a quei tempi non c’era l’unione civile e allora le dico: ‘Andiamo a Pineroli, lì c’è Don Franco Barbero che benedice le coppie’, ma come faccio a spiegare questo tormento? Io volevo crederci.”

Imma Battaglia, una relazione termentata: il ‘no’ di Licia Nunez

Di fronte a questa sua proposta, Imma non avrebbe ricevuto la risposta che desiderava: “Disse ‘no’. Poi vagheggiava di un figlio nostro, mi dava lo zuccherino.” Ebbene Licia parlava anche di figli da avere insieme alla Battaglia. Eppure sembra che quest’ultima non creda più a quelle parole ormai così lontane. Imma conclude poi la sua intervista chiedendo, nuovamente, alla Nunez di fare il suo percorso al GF Vip facendo conoscere sé stesso e non parlando di lei.