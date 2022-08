By

Stravolgimenti in corso per Ilary Blasi dopo l’addio a Francesco Totti, dal quale ha avuto tre figli: Cristian, 16 anni, Chanel, 16, Isabel, 6. Mentre l’ex Letterina di Passaparola è in montagna, alla ricerca di pace e tranquillità, continuano ad emergere gossip e indiscrezioni sul suo conto.

Il settimanale Di Più Tv ha spifferato che di recente Ilary Blasi avrebbe valutato l’idea di cambiare look dopo che è venuta a galla la relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi. Quest’ultima è molto simile, almeno esteticamente, alla presentatrice di Mediaset: bionda, nasino delicato, corpo scolpito, sorriso ammaliante, look casual. Per molti la sosia di Ilary.

Tanto che alcuni amici anno confidato:

“Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”

Al momento la 41enne è sempre uguale – forse è alla ricerca del taglio più giusto – ma nei prossimi mesi potrebbe sorprenderci…Oltre all’aspetto fisico Ilary starebbe valutando anche di tornare a studiare. La Blasi non ha mai nascosto di sentirsi un po’ ignorante e fonti vicine alla presentatrice assicurano che sia intenzionata a tornare all’Università.

“Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”

Noemi Bocchi è invece laureata in Economia alla Lumsa e secondo quanto dichiarato da Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip, starebbe valutando l’idea di fare un master. Il giovane non ha esitato a definire la nuova fidanzata di Totti molto colta.

L’amico speciale di Ilary Blasi

Tornando a Ilary Blasi, in questi giorni così complicati la soubrette può fare affidamento su un amico speciale: Cristiano Iovino. Quest’ultimo è un personal trainer, modello e pr romano, noto alle cronache rosa per via delle sue brevi storie d’amore con Sabrina Ghio e Giulia De Lellis. Nel suo passato pure un flirt con Zoe Cristofoli.

Il settimanale Chi ha rivelato che Iovino è amico da tempo di Totti e Ilary e nell’ultimo periodo si è avvicinato molto alla Blasi, che sta consolando solo in maniera amichevole. Nonostante i pettegolezzi degli ultimi mesi pare che la padrona di casa dell’Isola dei Famosi non abbia proprio nessun uomo segreto…

A differenza di Francesco Totti, sempre più coinvolto dalla liaison con Noemi Bocchi. I due stanno trascorrendo le vacanze a pochi chilometri di distanza – lui a Sabaudia, lei a San Felice Circeo – e per qualcuno la 34enne sarebbe addirittura in dolce attesa.