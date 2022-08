Emergono altri – gli ennesimi – scottanti dettagli dell’affaire Noemi Bocchi-Francesco Totti. Come al solito è il magazine Chi a svelarli e a documentarli con tanto di paparazzate. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto in cui si vedono Noemi e un uomo scherzare in acqua. Di chi si tratta? Di Emanuele, un amico – o meglio ex – di Ilary. Infatti non è assolutamente uno sconosciuto nel clan Totti-Blasi. Peccato, però, che sia la stessa persona che, la scorsa primavera, era con la Bocchi e Totti a Montecarlo. Ma come? L’amico della Blasi con Francesco e la sua nuova fiamma in quei del Principato? Calma e gesso, direbbe qualcuno. La storia è intricata e abbisogna di spiegazioni.

“Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano”, scrive Chi Magazine. Insomma, pare che tale Emanuele sia una conoscenza di vecchia data della conduttrice de L’Isola dei Famosi, ma sembra che poi, quando l’idillio matrimoniale lei l’ex calciatore si è rotto, abbia deciso di stare dalla parte del Pupone.

“Certo – si legge sempre su Chi -, stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque. E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti. Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico”.

Dunque, secondo la ricostruzione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Blasi non solo ha non ha più un marito, ma pure uno dei suoi amici più fidati. Sempre il magazine aggiunge che in questo periodo la presentatrice in forza a Mediaset sta provando a metabolizzare il tutto e a capire cosa sia veramente accaduto negli ultimi mesi del suo matrimonio. Ma c’è dell’altro: starebbe anche tentando di comprendere se, i vecchi gossip che la volevano tradita, davvero fossero soltanto chiacchiere messe in circolo da qualche editore per vendere delle copie in più, oppure se ci fosse del vero. Come si è detto la questione è assai ingarbugliata.

“Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un’invenzione di Fabrizio Corona per vendere un’intervista?”. Questo è ciò che si domanda Chi Magazine, cercando di interpretare il ‘Blasi-pensiero’.

La vicenda sta assumendo contorni sempre più inaspettati. “Anche perché Totti – si legge sempre su Chi -, fino all’ultimo momento, fino a pochi giorni prima del comunicato di separazione, faceva finta di niente, condivideva la casa e la vita con la Blasi e si comportava come un marito perfetto. Dormiva sonni tranquilli, Ilary, e il risveglio è stato brusco”. Altra bomba lanciata dal magazine diretto da Signorini: “E Noemi può dormire sonni tranquilli? Chi ha potuto sbirciare i social di Totti riferisce che gli scambi di messaggi fra lui e altre “tentatrici” non si sono mai interrotti”.

In tutto ciò, nelle scorse ore, si è aggiunta un’altra voce che ha del clamoroso: secondo Il Corriere della Sera, Noemi Bocchi sarebbe in dolce attesa, proprio di Totti. L’affaire si ingrossa giorno dopo giorno.