Ilary Blasi sposa Bastian? Il prezioso anello colpisce ancora

Torna ad attirare l’attenzione il bellissimo anello di Ilary Blasi, che a quanto pare che le sarebbe stato regalato proprio da Bastian Muller. In queste ore, l’ex moglie di Francesco Totti ha nuovamente sfoggiato il gioiello, mettendolo in evidenza in una foto condivisa sulle Storie di Instagram. Qui appare raggiante con lo scintillante anello, mentre si gode le vacanze a Cortina D’Ampezzo insieme alla sua dolce metà. Infatti, in questi giorni, si trova proprio con il suo nuovo compagno a festeggiare le ultime giornate natalizie, avvicinandosi al nuovo anno.

E proprio il 2026 potrebbe portare grandi notizie su Ilary e Bastian. In questi giorni, si sta facendo sempre più importante la voce che la vede prossima al matrimonio con Muller. In particolare, in queste settimane sono stati rivelati addirittura la data e il numero degli invitati alle nozze della Blasi. Sembra che la cerimonia, però, non si svolgerà a Roma. Stanno emergendo troppi dettagli, che fanno appunto pensare che questa proposta di matrimonio sia davvero arrivata.

Già nella giornata di ieri, su Instagram, Ilary attirava l’attenzione dei fan con uno scatto che la ritrae sorridente insieme a Bastian e al nuovo anello al dito. Il gioiello che brilla è ben visibile. Il fatto che proprio in questi giorni i fan abbiano notato la presenza di questo anello fa pensare che da parte della conduttrice stia arrivando così la conferma che queste nozze si faranno. Pare che la proposta di matrimonio sia arrivata diversi mesi fa, precisamente a maggio, vicino al lago di Como.

Oggi quell’anello torna a brillare nelle nuove foto di queste ore che la Blasi ha condiviso su Instagram e che stanno facendo ancora parlare. Ovviamente, per arrivare alle nozze, la conduttrice deve affrontare un passaggio importante. Si tratta dell’udienza per il divorzio, fissata a fine marzo 2026, presso il Tribunale di Roma. Dopo di che, per Ilary e Bastian potrebbe esserci il via libera definitivo per arrivare alle nozze.

Nel frattempo, la coppia si gode le vacanze a Cortina D’Ampezzo, tra balli e brindisi, in totale serenità. E mentre si parla di matrimonio, ci sono anche le voci insistenti che riguardano un suo ipotetico ritorno nella prima serata di Canale 5, precisamente al Grande Fratello Vip di marzo 2026. A fare questa ipotesi sono i telespettatori, che stanno cercando di intuire chi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini, che si è appena autosospeso dai progetti Mediaset dopo la bufera scoppiata.