Nozze non a Roma per Ilary Blasi e Bastian Muller, rivelati data e numero invitati

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano. Questo almeno è ciò che scrive Il Corriere dello Sport che ha anche fatto trapelare la data del presunto evento nuziale, parlando anche del numero di invitati e di altri dettagli. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato nella prima settimana di giugno 2026, a patto che, per la conduttrice Mediaset, tutto fili liscio sul versante divorzio da Francesco Totti. La testata romana Il Messaggero, su tale punto, ha reso noto che ufficialmente l’ex capitano della Roma e l’ex moglie divorzieranno il 21 marzo del prossimo anno. Dopo che anche burocraticamente non avranno più alcun vincolo coniugale, ecco che Blasi dovrebbe pronunciare il “fatidico sì” assieme all’imprenditore tedesco con il quale fa coppia ormai da tre anni.

I dettagli del matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller

Per quel che riguarda le nozze bis di Ilary, sempre il Corriere dello Sport ha rivelato che non dovrebbero svolgersi a Roma. C’è chi sostiene che saranno celebrate in Germania nella terra di origine di Muller (anche se tale ipotesi sembra difficile) e chi in Costiera amalfitana. I due futuri sposi avrebbero già preso delle decisioni sulle questioni più importanti: si uniranno con rito civile davanti a circa un centinaio di invitati. Che ci fosse nell’aria profumo di fiori d’arancio lo si è capito da un pezzo, cioè da quando al dito della conduttrice e a quello di Bastian sono comparse due identiche fedine di Cartier, chiaro segnale della volontà di diventare marito e moglie.

Totti e Noemi Bocchi traslocano, braccio di ferro con il padrone di casa

Nel frattempo Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno traslocato, lasciando l’attico in cui dimoravano e trasferendosi in una villa, sempre a Roma. Sono diventati vicini di casa di Paolo Bonolis. La coppia avrebbe scelto di traslocare dopo aver avuto degli scontri con il proprietario di casa dell’attico.

All’origine dei dissidi ci sarebbero dei lavori di manutenzione straordinaria che Totti avrebbe pagato di tasca sua, ma che poi avrebbe scalato dalle rate dell’affitto da corrispondere al padrone di casa, sostenendo che sarebbe stato compito di quest’ultimo far fronte alle spese. L’uomo sosterrebbe invece che l’immobile era stato consegnato in ottimo stato. Avrebbe quindi chiesto all’ex calciatore e a Bocchi di saldare integralmente le mensilità arretrate.