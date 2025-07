Ilary Blasi, smentita proposta: perché non può sposare Bastian

Qualche settimana fa si è diffusa la notizia di una possibile proposta di matrimonio fatta da Bastian Muller ad Ilary Blasi in seguito ad alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi. Proprio in una recente intervista con lo stesso magazine, la conduttrice ha smentito di essere prossima alle nozze. L’ex di Francesco Totti ha spiegato di non poter sposare il suo attuale compagno al momento ma di volerlo fare in futuro. Scopriamo meglio per quale motivo.

Perché Ilary Blasi non può sposare Bastian Muller

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi Ilary Blasi ha smentito la notizia in merito ad una presunta proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno Bastian Muller in seguito ad alcuni scatti pubblicati mentre lui le consegnava un anello durante una gita sul Lago di Como. La conduttrice ha spiegato come stessero scherzando tra di loro ed abbia appreso le voci sulla proposta dopo essere stata contattata da suo cognato che le chiedeva se avesse qualcosa da dirle. Stando alle sue parole, quindi, la coppia non è prossima alle nozze.

Ilary ha difatti spiegato di non poter sposare Bastian al momento. Il motivo è legato al fatto che attualmente risulta ancora sposata con il suo ex Francesco Totti. I due devono difatti prima divorziare. Una volta ottenuto il divorzio dall’ex capitano della Roma, Blasi potrà convolare nuovamente a nozze. A riguardo ha ammesso di non aver paura di risposarsi e di non vedere il matrimonio come una gabbia. Da parte della conduttrice, quindi, c’è tutta la volontà di sposare Bastian.

La svolta nel caso dei Rolex

Proprio ieri, intanto, c’è stato un risvolto nel suo divorzio con Totti, precisamente legato alla vicenda dei Rolex contesi tra i due. Il tribunale di Roma ha difatti confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso debbano restare a disposizione di entrambi. I preziosi verranno conservati all’interno di una cassa comune in banca ed entrambe le parti potranno usufruirne a turno, mediante un accordo. Si è quindi optato per un affido condiviso. Inizialmente gli orologi erano stati tenuti da Blasi. Totti ne aveva tuttavia rivendicato il possesso.