Ilary Blasi e Bastian presto sposi? “Così le ha fatto la proposta”

Ilary Blasi potrebbe aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno Bastian Muller. Le supposizioni arrivano da uno spoiler relativo ad alcune foto che verranno pubblicate sul prossimo numero di Chi dove al dito della conduttrice televisiva e showgirl si vedrebbe proprio un anello. Inoltre il settimanale avrebbe anche ricostruito come e quando sia arrivata la proposta. Al momento, tuttavia, ancora non ci sono state delle dichiarazioni ufficiali da parte dei due diretti interessati.

Ilary Blasi si sposa? Sarebbe spuntato un anello!

Possibili fiori d’arancio in casa Blasi. Negli ultimi giorni Ilary potrebbe difatti aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno Bastian Muller. A rivelarlo sarebbe stato il settimanale Chi. Stando ad alcuni spoiler sul web e a quanto riportato da Today, difatti, nel prossimo numero di Chi si potranno vedere alcune foto esclusive della conduttrice con un anello all’anulare sinistro. Gli scatti potrebbero quindi annunciare una proposta. Questi sarebbero stati effettuati sul Lago di Como e ritrarrebbero non solo la showgirl ma anche Bastian. Nello specifico i due sarebbero stati immortalati mentre ridono felici. Sul viso di Ilary si noterebbe anche un’espressione tra lo stupore e la gioia.

Chi avrebbe ricostruito anche il momento della proposta, rivelando dove e quando sarebbe avvenuta. Come già detto, la location sarebbe stata il Lago di Como. Il tutto sarebbe successo due fine settimana fa, proprio poche ore dopo l’annuncio della chiusura anticipata del programma condotto da Blasi su Canale 5, The Couple. Nello specifico Bastian sarebbe andato a prendere Ilary lo scorso giovedì a Milano per poi raggiungere insieme una meta a lei sconosciuta. Precisamente Muller l’avrebbe portata a Villa D’Este. I due avrebbero fatto una gita in barca lungo il lago ed una volta lontani dalla riva Bastian avrebbe estratto l’anello per farle la proposta. Dopo aver visto il compagno inginocchiato dinanzi con a lei con il prezioso tra le mani Ilary avrebbe risposto di si. Successivamente i due si sarebbero baciati.

Blasi e Muller sono una coppia da circa due anni e mezzo. Sebbene ancora non sia stato ultimato il divorzio di Ilary da Francesco Totti, i due starebbero comunque già programmando il loro futuro. Adesso non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte della coppia che confermi le nozze.