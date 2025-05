The Couple, si spengono le luci della casa: niente finale, montepremi in beneficenza

Probabilmente un evento senza precedenti. The Couple ha chiuso i battenti anticipatamente, ancora prima di quanto avremmo immaginato. Per settimane si è parlato del disastroso risultato degli ascolti ed era stata presa la decisione di trasmettere la finale domenica, dando così il montepremi del milione di euro ad una coppia vincitrice. Invece adesso è sfumato anche il sogno del milione per i concorrenti, perché sono stati fatti tutti fuori dalla casa proprio in questi ultimi minuti e il tutto è stato spiegato con un comunicato da parte della Mediaset: “The Couple si ferma, l’intero montepremi sarà devoluto all’ospedale pediatrico Gasalini di Genova” si legge. “Il milione di euro verrà utilizzato per la realizzazione della nuova Terapia intensiva pediatrica e neonatale“.

Una decisione piuttosto inaspettata, considerato che stiamo parlando di un caso probabilmente senza precedenti. C’è anche da dire che il montepremi in ballo, probabilmente, richiedeva degli ascolti molto più alti di quelli che sono stati realizzati. Nessuna seconda possibilità per Ilary Blasi, che dopo questi ascolti disastrosi, si ritrova costretta a chiudere un programma in cui credeva tantissimo senza avere neanche la possibilità di salutare il suo pubblico.

The Couple è finito. L’intero montepremi sarà donato in beneficenza. #TheCouple pic.twitter.com/LHsEPqIDGH — trashtvstellare (@tvstellare) May 8, 2025

The Couple: sfuma il sogno del milione

I telespettatori stavano guardando la diretta sul Canale 55, ovvero Mediaset Extra, quando all’improvviso la trasmissione è terminata ed è stata mandata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Neanche il tempo di chiedersi che cosa stesse succedendo, che è stato pubblicato il comunicato dalla Mediaset. Sui social sono tutti sbigottiti dalla scelta della Mediaset, anche perché ci siamo ritrovati ad assistere ad una cosa del tutto inedita, una catastrofe televisiva che ha lasciato tutti senza parole.

Preoccupazione per Ilary Blasi, che già lo scorso anno aveva realizzato degli ascolti decisamente discutibili alla conduzione proprio dell’Isola. Questo doveva essere il momento della sua rinascita, ma a quanto pare i telespettatori non hanno apprezzato abbastanza. Nessuna seconda possibilità per lei, a differenza di Alfonso Signorini che, nonostante gli ascolti bassi delle prime puntate del Grande Fratello, ha ottenuto il prolungamento e la possibilità di rimediare facendo entrare nuovi concorrenti.