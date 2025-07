Divorzio Totti-Ilary, risolta vicenda dei Rolex: sarà ‘affido condiviso’

E’ finita con un “affido condiviso” la questione dei quattro Rolex contesi tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la sua ex moglie Ilary Blasi. Il tribunale civile di Roma ha difatti confermato quanto già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso debbano restare a disposizione di entrambi. Ora Totti e Blasi dovranno trovare un accordo sull’utilizzo condiviso degli oggetti che verranno custoditi in una cassetta comune.

La decisione sui Rolex

In molti ricorderanno la questione dei Rolex contesi nel divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Oggi, martedì 8 luglio, il caso è stato definitivamente chiuso. Così come riportato dall’Ansa, il tribunale di Roma ha difatti confermato quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2023. I quattro Daytona non torneranno a Francesco Totti che ne aveva rivendicato la proprietà, così come non saranno neppure ad esclusivo utilizzo di Ilary Blasi. Dopo la separazione tra i due avvenuta nel 2022, gli orologi di lusso erano rimasti alla conduttrice. Questa sosteneva difatti fossero un regalo dell’ex marito per lei. L’ex capitano della Roma, tuttavia, ne aveva rivendicato il possesso.

La contesa è finita con un “affido condiviso”. Il giudice ha difatti optato per una soluzione di compromesso. Non ci sarà nessun passaggio definitivo di proprietà per i quattro Daytona. Gli oggetti, dal valore complessivo di circa 80mila euro, quindi, non saranno né solo di Ilary né solo di Francesco bensì di entrambi. I Rolex verranno custoditi all’interno di una cassetta comune in banca e sia Blasi che Totti potranno utilizzarli a rotazione, secondo delle modalità concordate tra le due parti. La vicenda, tuttavia, potrebbe non essersi conclusa del tutto. Sia la conduttrice che l’ex calciatore potrebbero difatti presentare un ricorso e chiedere che la controversia prosegua, magari aprendo una nuova causa per stabilire a chi spettino effettivamente i preziosi.

Dopo la separazione i due hanno intrapreso delle nuove storie. Francesco Totti è attualmente legato sentimentalmente a Noemi Bocchi, con cui è recentemente andato in vacanza a Singapore, mentre Ilary Blasi a Bastian Muller, anche lui calciatore come l’ex.