Totti e Ilary, svolta sulla vicenda dei Rolex: situazione tragicomica

La vicenda dei Rolex: la questione, se non fosse tragica, sarebbe comica. O se non fosse comica, sarebbe tragica. Che dir si voglia.

I Rolex tornano a casa, anzi no, in una cassetta di sicurezza. Nelle prossime ore, la faccenda del ‘ratto degli orologi’ dovrebbe risolversi, almeno temporaneamente. Dopo un anno e mezzo di ‘latitanza’ dei preziosi oggetti – era giugno 2022 quando Francesco Totti accusava l’ex moglie Ilary Blasi di averglieli sottratti – si sarebbe a una svolta. Come spiega Il Corriere della Sera, il giudice di primo grado e il collegio di appello hanno ordinato alla conduttrice Mediaset di restituirli. Una consegna a metà, in quanto Ilary li dovrà porre in un luogo accessibile sia a lei stessa sia all’ex marito. Ciò non significa che i Rolex ora sono di Totti (per decidere ciò si deve attendere la sentenza), ma che gli orologi, finché la questione non viene risolta definitivamente a livello giuridico, devono stare in un posto che conoscono entrambi gli ex coniugi.

La vicenda, se non fosse tragica, sarebbe comica. O se non fosse comica, sarebbe tragica, che dirsi voglia. Fatto sta che entro il 6 ottobre la Blasi deve far ricomparire gli orologi e metterli a disposizione anche dell’ex calciatore. I due, per sbrigare la faccenda, si ritroveranno in una banca del quartiere romano Eur, dopo l’orario di chiusura di questa, per evitare i curiosi.

In particolare, i costosi oggetti dovranno ‘riposare’ in una cassetta di sicurezza cointestata. Il CorSera ha inoltre riferito che tra i due ex i rapporti sono tesissimi: “Si evitano con cura e comunicano il minimo indispensabile, giusto per questioni pratiche che riguardino i tre figli Cristian, Chanel e Isabel”.

Naturalmente nell’incontro nell’istituto di credito, Totti e Ilary non saranno soli, ma accompagnati dai rispettivi legali. Presente anche il direttore della banca, convocato fuori orario. A quanto pare, l’ex capitano giallorosso si avvarrà pure di un esperto, incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o (non sia mai) imitazioni. Soprattutto ci sarà poi da capire quanti orologi verranno riconsegnati. Perché sul numero degli oggetti c’è un mistero. Pure in questo caso, la situazione sarebbe comica, se non fosse tragica. O viceversa.

Ilary è convinta che i Rolex siano regali per lei, nonostante il cinturino da uomo. Ha detto inizialmente di averne presi 6 o 7 (questo perlomeno è quel che c’è scritto nei verbali del procedimento di primo grado davanti al giudice Francesco Frettoni), salvo poi sostenere che quelli in suo possesso fossero 2, al massimo 4.

Totti invece ne reclama almeno 7/8, con prove di acquisto e certificati. Di altri, purtroppo per lui, non ha conservato la documentazione. Pare che la collezione originale – del valore di oltre 1 milione di euro – comprendeva almeno 12 esemplari. Alcuni esclusivi, venduti solo a clienti ultra-vip.