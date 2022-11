Ilary Blasi si becca della “caciottara” in tv: chi glielo ha detto oggi

Il ritorno del “caciottaro” in tv, ma stavolta a beccarselo è stato Ilary Blasi! Si parla di un ritorno, o di effetto boomerang, perché non molti anni fa è stata lei la prima a usare questo termine in televisione. O meglio lei lo ha reso noto ai più, ne ha fatto quasi un tormentone. In quella occasione il mittente del suo “caciottaro” è stato Fabrizio Corona, nell’epico scontro che hanno avuto al Grande Fratello Vip. Corona era stato nella Casa per far visita all’ex fidanzata Silvia Provvedi.

Era la terza edizione, l’ultima condotta da Ilary, che con il suo caschetto biondo – indossava una parrucca diversa in ogni puntata – mise a tacere Corona. Una vendetta che aspettava da tempo, su questo non ci piove, visto che proprio l’ex re dei paparazzi aveva istillato il dubbio sul matrimonio con Totti anni prima. Oggi un conduttore Rai ha dato della caciottara a Ilary: come, quando, dove e perché? Il “colpevole” è Tiberio Timperi, che ha commentato una notizia sulla separazione tra Totti e Ilary lasciandosi andare con le parole.

Nella puntata di oggi di Uno Mattina in Famiglia c’è stato il solito appuntamento con la rassegna stampa di Gianni Ippoliti. Commentando le ultimissime sulla separazione più tumultuosa del momento, Timperi è intervenuto così: “Possiamo dire una cosa? Trattenerci gli orologi è veramente cheesy, da caciottari”. Un commento che ha deciso di fare in modo spontaneo, troppo spontaneo forse? Cheesy è una parola usata per definire una persona scadente e anche un po’ svampita, per non dire sciocca. Non a caso deriva da “cheese”, ovvero formaggio. Insomma, la traduzione in inglese di caciottaro e infatti lui ha aggiunto subito dopo.

Perché Tiberio Timperi ha dato della caciottara a Ilary Blasi? Per la questione dei Rolex di Totti tenuti in ostaggio. Forse il conduttore di Uno Mattina in Famiglia ha dimenticato che anche il Pupone ha sottratto le borse e le scarpe dell’ex moglie. E pare che non abbia ancora restituito tutto, per questo Ilary non ne vuole ancora sapere di restituirgli gli orologi. Su queste scaramucce i due si sono presentati ieri per la prima volta in tribunale.