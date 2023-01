“Ilary Blasi, ma come ti sei ridotta?”, FOTO esagerata: web in tilt

Ilary Blasi più sensuale e provocante che mai. Da quando ha annunciato la rottura con Francesco Totti, la conduttrice Mediaset non fa che condividere sui social network immagini bollenti e ad alto tasso erotico. Neppure l’incontro con il nuovo fidanzato Bastian Muller l’ha fermata: l’ex Letterina di Passaparola vuole mostrare a tutti il suo fisico perfetto, scolpito da intense sedute di allenamento in palestra.

In vacanza in Thailandia proprio con il nuovo amore, erede di una importante famiglia tedesca di costruttori, Ilary Blasi ha postato su Instagram uno scatto audace del suo lato B, messo in risalto da un perizoma rosso. Uno scatto che ricorda la mitica pubblicità della Roberta degli anni Novanta, quella che ha regalato la notorietà all’amica Michelle Hunziker. Fin qui tutto bene se non fosse che l’immagine di Ilary ha scatenato gli haters.

In pochi minuti l’account della Blasi è stato preso di mira da diversi criticoni, che l’hanno bersagliata con commenti tutt’altro che positivi. “Una madre con tre figli con sedere fuori, svergognata”, ha scritto un utente uscito direttamente dagli anni Venti. Qualcun altro ha provato ad essere più costruttivo: “Ormai è tutto un apparire, mostrare il lato B a che pro? Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla. Peccato”.

C’è poi chi ha azzardato un paragone con la Bocchi, la nuova fidanzata di Totti: “Comunque Noemi non è volgare e coatta come Ilary che ormai per farsi notare fa solo foto con il sedere di fuori”. E un follower che ha invece puntato il dito contro la presunta eccessiva magrezza: “Ma in che stato sei ridotta? Un sacchetto di ossa. Le donne, quelle vere e quelle belle, sono un’altra cosa. Rimettiti”.

Un fan, al contrario, ha azzardato un’analisi psicologica:

“Tutte ste foto non sono altro che una sofferenza enorme che porta dentro. Non le va proprio giù che il capitano l’abbia sostituita nella vita. Quello che mostra è una infelicità ben nascosta. Comunque senti a me, non ci pensare…piuttosto magna”

Non sono mancati i sostenitori della Blasi, che si sono complimentati per la bellezza e la voglia di rinascere nonostante la cocente delusione sentimentale:

“Brava Ilary continua così, fai vedere al tuo ex cosa si è perso. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Vedremo quanto dura, tu daje tutta. Bellissima!”

La reazione di Ilary Blasi a tutto questo? Il silenzio più assoluto. Dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti, padre dei suoi tre figli, la bionda presentatrice non ha mai proferito parola. Non ha concesso interviste – neppure all’amica Silvia Toffanin – ma ha preferito mostrare a tutti la sua nuova vita da separata.

Solo in poche occasioni ha parlato Alessandro Simeone, l’avvocato di Ilary Blasi che si sta occupando delle sue questioni legali. L’uomo è intervenuto dopo la tanto discussa intervista di Totti al Corriere della Sera e di recente per fare chiarezza sulla questione antiriciclaggio.

Il silenzio di Ilary Blasi non dovrebbe durare però a lungo: ad aprile tornerà in onda con l’Isola dei Famosi e sarà costretta a fare interventi promozionali. Sarà impossibile non parlare del Pupone e della sua nuova situazione sentimentale…