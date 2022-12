By

Nuove tradizioni per il Pupone, che da poco è andato a convivere con la Bocchi con la quale fa coppia da circa un anno

Un Natale diverso per Francesco Totti ma sempre in famiglia. L’ex capitano della Roma ha scelto di trascorrere la sera della Vigilia con i suoi affetti più cari. I figli Cristian, Chanel e Isabel, il fratello Riccardo e i nipoti e ovviamente la nuova fidanzata Noemi Bocchi, con la quale fa ormai coppia fissa da circa un anno. Una storia d’amore diventata subito importante tanto che i due sono già andati a convivere in un super attico della Capitale.

Sui social network Francesco Totti è stato pizzicato mentre gioca a tombola con la sua nuova famiglia allargata. Al suo fianco Noemi Bocchi e la piccola Isabel, 6 anni, che si diverte con Sofia, la figlia della flower designer. Le due bambine hanno subito instaurato un rapporto molto speciale. La Bocchi è anche mamma di Tommaso, nato otto anni fa dal matrimonio con l’imprenditore di Tivoli Mario Caucci.

E Ilary Blasi? La conduttrice Mediaset ha fatto perdere le sue tracce: su Instagram ha postato qualche selfie con la linguaccia ma nulla di più. Al momento non è chiaro se abbia scelto di brindare con il nuovo compagno Bastian Muller o con le sorelle Silvia e Melory.

Francesco Totti e i tre regali per Noemi Bocchi

Negli ultimi mesi Francesco Totti ha fatto regali piuttosto generosi alla sua nuova fidanzata, la 34enne Noemi Bocchi. La relazione tra i due, iniziata ufficialmente quasi un anno fa, è diventata nel giro di poco tempo molto importante e la coppia ha già iniziato a convivere in un lussuoso attico della Capitale. Stando agli ultimi gossip e indiscrezioni sarebbero almeno tre i doni preziosi che il Pupone avrebbe fatto alla flower designer, divorziata e con due figli nati da un precedente matrimonio.

Un anello con una grande pietra a forma di cuore di ben cinque carati dal valore di 300mila euro, acquistato in una rinomata gioielleria romana, dove l’ex giocatore era solito fare acquisti pure per l’ex moglie Ilary Blasi. Un’auto elettrica da 50mila euro e infine Simba, un tenero cucciolo di bulldog francese che può arrivare a costare tremila euro se proveniente da allevamenti certificati e dotato di pedigree.