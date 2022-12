Francesco Totti e i 3 regali preziosi per Noemi Bocchi

L’ex marito di Ilary Blasi non ha badato a spese per far felice la sua nuova fidanzata, la donna che gli ha ridato il sorriso

Francesco Totti: cuore grande e portafoglio enorme. Negli ultimi mesi l’ex Capitano della Roma ha fatto regali piuttosto generosi alla sua nuova fidanzata, la 34enne Noemi Bocchi. La relazione tra i due, iniziata ufficialmente quasi un anno fa, è diventata nel giro di poco tempo molto importante e la coppia ha già iniziato a convivere in un lussuoso attico della Capitale. Stando agli ultimi gossip e indiscrezioni sarebbero almeno tre i doni preziosi che il Pupone avrebbe fatto alla flower designer, divorziata e con due figli nati da un precedente matrimonio.

Durante il viaggio a Dubai – prima uscita ufficiale, sul red carpet, per Totti e Noemi – la Bocchi ha sfoggiato un prezioso pegno d’amore ricevuto dall’ex marito di Ilary Blasi. Un anello con una grande pietra a forma di cuore di ben cinque carati dal valore di 300mila euro, acquistato in una rinomata gioielleria romana, dove il Pupone era solito fare acquisti pure per la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

I regali che Totti ha fatto a Noemi Bocchi

Prima ancora Noemi Bocchi è stata fotografata a bordo di un’auto elettrica: secondo i beninformati un altro omaggio di Francesco Totti, che è tra l’altro testimonial di un brand del settore. Il valore della vettura? Oltre 50mila euro…L’ultimo regalo sarebbe invece arrivato nei giorni scorsi, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Nuovo.

Noemi Bocchi ha ricevuto da Francesco Totti Simba, un tenero cucciolo di bulldog francese. La compagna dell’ex calciatore è stata pizzicata dai paparazzi all’uscita da una clinica veterinaria, mentre tiene in braccio e coccola e bacia l’amorevole quattrozampe.

Questa razza di cani – se proveniente da allevamenti certificati e dotato di pedigree – può arrivare a costare circa tremila euro. Simba è simile al cagnolino che Noemi Bocchi ha regalato a Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi, per il suo diciassettesimo compleanno festeggiato lo scorso novembre. Il ragazzo ha chiamato il cucciolo Tyson.

Francesco Totti e Noemi Bocchi condividono la passione per gli animali insieme a quella per la Roma e per il padel. I due si sono conosciuti proprio grazie ad un torneo sportivo e amano alla follia i colori giallorossi. La coppia si prepara a vivere il primo Natale insieme e chissà quale altro regalo arriverà per la sensuale Bocchi…