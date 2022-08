“Ilary Blasi invaghita di un amico di Totti. Noemi è a Sabaudia”

By

Nuova puntata della telenovela che vede protagonisti Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Se il Pupone è stato pizzicato di nuovo sotto casa della 34enne pariolina, nessuna foto compromettente è ancora uscita sul conto della conduttrice Mediaset. Eppure i giornali di gossip continuano a parlare di un uomo misterioso presente da mesi nella vita dell’ex Letterina di Passaparola.

Una fonte consultata dal settimanale Nuovo ha spifferato:

“Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”

Anche Diva e Donna, rivista esperta di pettegolezzi, sussurra di un misterioso cavaliere che vivrebbe però a Milano, dove Ilary Blasi si reca spesso per impegni di lavoro. Qualcuno ha addirittura etichettato la coppia Totti-Ilary come coppia aperta da tempo. Due genitori separati da anni in casa con il presunto patto di mantenere il massimo riserbo sulle rispettive vite.

Per questo la presentatrice dell’Isola dei Famosi sarebbe andata su tutte le furie quando l’ex calciatore della Roma si è fatto beccare dai paparazzi con la nuova fiamma, la flower designer Noemi Bocchi. Una storia che, secondo amici vicini al Pupone, sarebbe sbocciata nell’estate 2021 grazie ad un torneo di padel, la nuova passione di Totti.

Totti e Noemi insieme a Sabaudia

Nei giorni scorsi Ilary Blasi ha lasciato Sabaudia, dove ha trascorso qualche giorno di relax con le figlie Isabel e Chanel e amiche di vecchia data. Al suo posto è arrivato Francesco Totti, che avrebbe avuto uno scambio di battute assai freddo e gelido con l’ex moglie.

Stando a quanto si legge sul Messaggero nella località balneare sarebbe arrivata pure Noemi Bocchi. Avrebbe preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi minuti da Sabaudia, con i figli di dieci e otto anni avuti dall’ex marito Mario Caucci. L’ennesimo gesto che dimostra che la relazione tra Totti e Noemi è più seria che mai.

La drastica scelta di Ilary Blasi

Nell’ultimo periodo si è più volte parlato di un’intervista-verità di Ilary Blasi. Magari a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. The Pipol assicura però che l’ex moglie di Francesco Totti non avrebbe alcuna intenzione di tornare in tv a raccontare le sue faccende private.

Ilary avrebbe deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro. Pare che non tornerà sul piccolo schermo prima della primavera 2023. La Blasi è stata infatti riconfermata alla guida dell’Isola dei Famosi dopo il buon successo riscontrato quest’anno.