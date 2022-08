Totti e Noemi, nuove foto di Chi. Ilary contesa da due programmi

Continua la love story tra l’ex calciatore e la Bocchi mentre la Blasi si prepara a tornare in tv per raccontare la sua verità

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi va avanti. Il settimanale Chi – nel numero in edicola da mercoledì 3 agosto – pubblica nuove foto della coppia. Nelle foto si vede il Capitano uscire da casa della flower designer 34enne, divorziata e con due figli. Non si ferma dunque la frequentazione tra i due, che avrebbero continuato a vedersi fino all’arrivo del Pupone a Sabaudia, dove è arrivato per trascorrere qualche giorno di relax con le figlie Chanel e Isabel mentre Ilary è rientrata a Roma. Gli ex coniugi si sarebbero visti per lo scambio delle chiavi: un incontro piuttosto gelido stando a quanto assicurano i beninformati.

Solo pochi giorni fa, come raccontano i paparazzi, Totti è stato visto entrare alle 21.30 dal cancello che porta all’abitazione della Bocchi. Verso le dieci e trenta del mattino dopo, Noemi è uscita di casa con la figlia di dieci anni, avuta dall’ex marito Mario Caucci.

La giovane sapeva di essere seguita dai fotografi e sperava con questa mossa di portarseli dietro e di lasciare libera l’uscita di casa. Da dove, infatti, pochi minuti dopo, è apparso Francesco Totti a bordo di una moto, lanciato a tutta velocità lontano dalla “zona di pericolo”.

È il secondo servizio su Totti e Noemi che Alfonso Signorini pubblica sulla sua rivista. Rivista sulla quale sono emersi dettagli scioccanti come il coinvolgimento di Isabel, che avrebbe spifferato a mamma Ilary dei pomeriggi trascorsi a giocare con i figli della Bocchi e dell’investigatore privato ingaggiato dalla Blasi per capire meglio la faccenda.

Indiscrezioni che amici vicini al Pupone hanno prontamente smentito anche se il diretto interessato non ha più rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo il comunicato di separazione.

Ilary Blasi pronta a dire tutta la verità in tv

Come si legge su Dagospia Ilary Blasi sarebbe contesa dai vari programmi televisivi. Tutti vogliono intervistare la conduttrice Mediaset per sapere di più sull’addio a Francesco Totti dopo venti anni insieme. Sembrava certa l’ospitata a Verissimo, dall’amica del cuore Silvia Toffanin, ma la Blasi potrebbe optare pure per Belve di Francesca Fagnani, dove è stata già intervistata la scorsa primavera.