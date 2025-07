Ilary Blasi: “Ho fatto causa a Signorini”, retroscena e divorzio da Totti

Ilary Blasi ha pubblicato una lettera sul settimanale Chi, che festeggia 30 anni. La rivista ogni settimana sta invitando un personaggio noto del mondo dello spettacolo che è stato spesso protagonista dei suoi gossip e delle sue paparazzate. Ed ecco che ora tocca a uno dei volti più famosi della TV e della cronaca rosa. La conduttrice è uno di quei personaggi spesso al centro delle notizie e degli scatti pubblicati dalla nota rivista e oggi svela un retroscena legato a una querela fatta ad Alfonso Signorini. Non solo, torna anche a parlare di Francesco Totti.

La Blasi non può non ammette che il settimanale l’ha accompagnata finora in tutta la sua carriera, sin dagli inizi. La conduttrice non ha mai affrontato negativamente le notizie di gossip sul suo conto e la presenza dei paparazzi in varie fasi della sua vita. “Fa parte del gioco”, spiega. Il settimanale l’ha accompagnata in questi anni in qualsiasi suo momento, da quelli pubblici a quelli privati. “Penso che le mie prime foto paparazzate le abbiate pubblicate voi“, fa notare l’ex moglie di Totti.

Ed è a questo punto, parlando di paparazzate, che Ilary confessa di aver querelato in passato Alfonso Signorini:

“Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografa in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a ‘Chi’, ad Alfonso Signorini e ho vinto. Dopo pochi mesi ho ritrovato Alfonso al Grande Fratello Vip e siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l’amore”

Prima ancora di condividere lo studio del Grande Fratello, lei come conduttrice e lui come opinionista, dunque tra Ilary e Alfonso c’è stata maretta. Poi, una volta che si sono conosciuti le cose sono decisamente cambiate. Signorini l’ha affiancata per qualche edizione, per poi prendere il suo posto diventando lui il conduttore.

Tornando a parlare del gossip, Ilary rivela di essere anche lei attratta dalle varie indiscrezioni, che oggi vengono condivide anche tramite i social e che approfondisce per curiosità. Tra le coppie che ha seguito di più in questi anni c’è stata quella composta da Brad Pitt e Angelina Jolie. La Blasi definisce il loro “un amore pazzesco, nato sul set”. E sono proprio “i gossip sui divi di Hollywood” ad attrarla di più.

D’altronde come può non amare i gossip chi è da anni al centro di voci e indiscrezioni. In questi ultimi anni, non si è nascosta sulla questione legata alla separazione da Francesco Totti, arrivando anche a essere protagonista di un documentario su Netflix, Unica. Ma quando è iniziato tutto, Ilary ha preferito mantenere le distanze dai vari gossip:

“In quell’epoca non leggevo i giornali, non guardavo più niente. Avevo capito che era il momento caldo, usciva di tutto e di più, anche tante cose non vere. C’era tanto fumo”

Oggi, felicemente impegnata con Bastian Muller, Ilary sente che sta invecchiando e che si sta anche tranquillizzando. “A volte ho una calamita… non è che mi metto nei guai, li attiro”, dichiara. Per concludere questa lettera, la Blasi augura a Chi “di andare sempre avanti” e promette che con lei “non vi annoierete mai”.