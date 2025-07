Ilary Blasi innamorata a Saint Tropez: stavolta i fan approvano

Ilary Blasi, nonostante il suo impegno con Battiti Live che l’ha tenuta occupata per settimane, non ha di certo intenzione di rinunciare alla sua estate d’amore. La famosa conduttrice, infatti, si sta godendo una bellissima vacanza a Saint Tropez in compagnia di Bastian Muller, con cui oramai da diverso tempo condivide la sua vita. Un uomo entrato nella sua vita a piccoli passi, ma che lei ha scelto fin dal primo momento. Quando la loro storia è uscita allo scoperto, furono veramente in tanti a sostenere che Bastian somigliasse tremendamente a Francesco Totti, e ad accusare addirittura Ilary di aver scelto la sua “brutta copia”. Purtroppo in quel momento era quasi lecito che le persone non approvassero questa nuova relazione, dal momento in cui erano ancora tanto legati al sogno che hanno rappresentato Totti e Ilary per oltre vent’anni.

Ora però che di tempo n’è passato e che anche i fan hanno avuto modo di superare la fine del matrimonio tra i due, pian piano Bastian è stato “riabilitato” anche dall’opinione pubblica. Ilary infatti ha pubblicato una foto in sua compagnia, mentre sono abbracciati su un lettino in spiaggia a Saint Tropez, e nella sezione dei commenti su Instagram ci sono quasi solo belle parole per questa coppia che pian piano sta conquistando il cuore delle persone.

La storia finita tra Totti e Ilary dimostra la solita storia: ci si ama, ci si sposa e poi si cresce. Ma nessun uomo sopporta che la moglie “cresca” più di lui offuscandolo.

La donna si evolve di più col tempo e l’uomo soffre.

È successo a molte coppie vip negli anni. — Piccola ape furibonda 🐝 (@CRAZYBABYLOVE27) November 24, 2023

Ilary Blasi si sposa? Lei rivela: “Non ho paura del matrimonio”

Forse dopo un matrimonio così duraturo e una storia d’amore tanto intensa Ilary non avrebbe mai immaginato di potersi rinnamorare, eppure Bastian si è fatto spazio nel suo cuore e ha saputo conquistarla con dolcezza, facendola sentire amata e protetta. Durante una intervista rilasciata a Chi, infatti, Ilary non ha negato che le piacerebbe diventare sua moglie, se solo non ci fosse quel piccolo ostacolo del suo matrimonio con Totti che non è ancora ufficialmente finito.

“Devo ancora divorziare, sono ancora sposata” ha dichiarato infatti Ilary, spiegando i motivi per cui ancora non può convolare a nozze con il suo amato Bastian. “Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo“.