Ilary Blasi torna con Unica 2: Netflix sborsa cifra incredibile

Ilary Blasi torna su Netflix con il sequel di Unica. Dopo il successo ottenuto con il documentario, che parla di tradimenti e bugie, ecco che il colosso dello streaming punta ancora sulla rottura avvenuta tra la conduttrice Mediaset e Francesca Totti. D’altronde la fine del loro matrimonio ha generato tanta attenzione mediatica nelle loro vite private, da parte degli italiani e non solo. Anche fuori dall’Italia si sono interessati al divorzio dell’ex Capitano della Roma.

Mentre Totti continua a mostrarsi felice a fianco della sua Noemi Bocci, Ilary porta avanti la sua love story con Bastian Muller, smentendo le voci di crisi. Ora la Blasi torna sul piccolo schermo, ma non a condurre un programma televisivo sui canali Mediaset. La conduttrice è pronta a tornare su Netflix con Unica 2, la seconda parte del documentario che si è rivelato un grande successo con il primo capitolo. Ora sarebbero in corso le riprese del sequel di questo titolo e i costi previsti sarebbero esorbitanti.

Ebbene, come riporta il sito di Davide Maggio, il secondo capitolo della docuserie in uscita prossimamente sulla piattaforma di streaming online avrebbe un costo dichiarato al Ministero della Cultura di 2.673.911,00 euro. Questa cifra da capogiro supera quella legata al primo capitolo del documentario. Inizialmente il costo di produzione era stato di 2,2 milioni di euro, per poi essere aggiornato a 1,9 milioni. Gli oltre 2 milioni e mezzo di euro spesi per il secondo capitolo fanno pensare che ci sarà qualcosa di più consistente da raccontare sulla rottura tra Totti e Ilary.

Non è chiaro, al momento, quali saranno i temi trattati da questo secondo capitolo. Infatti, sorge il dubbio che la nuova versione del documentario su Netflix questa volta non tratterà la fine del matrimonio della Blasi con Totti. Pare che questo secondo capitolo durerà anche di più rispetto al primo. Precisamente dovrebbe durare il doppio, ovvero 3 ore, anziché 1 ora e 20. minuti.

Dunque, ora la curiosità è tanta: cos’altro ha da raccontare Ilary sul piccolo schermo sulla sua vita sentimentale che prevede una durata e un costo così elevati? Per scoprirlo non resta che attendere. Nel frattempo, il 17 ottobre 2024, la Blasi debutterà anche al cinema, con il film diretto da Giampaolo Morelli, intitolato L’Amore e Altre Seghe Mentali.