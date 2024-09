Aria di crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller? Lei spegne il gossip

I fans della nota conduttrice romana possono definitivamente tirare un sospiro di sollievo: la storia d’amore tra Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller non è finita! Dopo le voci di una presunta crisi e la completa sparizione del compagno della conduttrice dai profili social di quest’ultima, i fans della coppia avevano iniziato a elaborare le ipotesi più impensabili sulla probabile fine della storia d’amore tra i due.

Un interrogativo sul quale si sono arrovellati tutti quanti fino alla tarda serata di ieri, venerdì 27 settembre, quando la stessa Ilary Blasi ha voluto rompere il silenzio e mettere a tacere una volta per tutte le voci sulla sua relazione con Bastian, rivelando come stanno davvero le cose.

La story per smentire il gossip

Come anticipato, negli ultimi tempi sembrava proprio che la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller potesse essere già arrivata al capolinea. I due infatti si sono sempre mostrati insieme sui social e ciò che più di tutto ha fatto allarmare i fans della coppia è stato proprio il gesto compiuto dalla conduttrice nelle ultime ore: come anticipato, la Blasi ha infatti eliminato tutte le foto scattate in compagnia del noto imprenditore dal suo profilo Instagram.

Un dettaglio che in molti hanno notato e che ha fatto insospettire (e non poco) i fans della coppia che hanno quindi iniziato a chiedersi cosa fosse successo. Niente paura però perché la stessa Ilary, molto probabilmente consapevole di aver sollevato un vero e proprio polverone facendo “pulizia” sul suo profilo Instagram, ha deciso proprio nella tarda serata di ieri, venerdì 27 settembre, di tranquillizzare i suoi fans e aggiornarli sulla sua situazione sentimentale.

Nessun allontanamento tra lei e Bastian che appaiono più affiatati che mai. Ieri sera infatti, la Blasi si trovava in compagnia di Muller in quel di Monaco, in occasione dell’Oktober Fest. La conduttrice ha infatti postato alcune stories sui suoi profili social, nelle quali si vedono gli amici di Bastian festeggiare alzando in aria boccali di birra, in tipico stile Oktober Fest. In una story poi, la Blasi si è ripresa seduta vicino al compagno, confermando quindi che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Nessun cambiamento importante in vista quindi per la conduttrice, o almeno per ora, dal momento che manca sempre meno alla fatidica data nella quale non sarà più ufficialmente la signora Totti.